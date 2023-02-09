Rihanna fará show no Brasil, diz jornalista

Última apresentação da cantora Rihanna no Brasil foi no Rock In Rio 2015 Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

A cantora Rihanna deve desembarcar no Brasil no segundo semestre, de acordo com o jornalista de música José Norberto Flesch. A informação foi dada durante uma live do profissional no YouTube. De acordo com Flesch, Rihanna fará show por aqui entre setembro e outubro deste ano.

Rihanna, que vai se apresentar no show do intervalo do Super Bowl neste domingo, 12, não tem turnê confirmada. Sequer lançou álbum, sendo o Anti seu último disco de estúdio, lançado em 2016. Algumas publicações estrangeiras dão quase como certo que a cantora deve anunciar um disco e uma turnê logo depois da apresentação. No entanto, nada foi confirmado ainda.