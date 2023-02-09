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Rihanna fará show no Brasil, diz jornalista

A informação foi dada por José Norberto Flesch durante uma live no YouTube na noite desta quarta-feira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 08:38

Última apresentação da cantora Rihanna no Brasil foi no Rock In Rio 2015
Última apresentação da cantora Rihanna no Brasil foi no Rock In Rio 2015 Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
A cantora Rihanna deve desembarcar no Brasil no segundo semestre, de acordo com o jornalista de música José Norberto Flesch. A informação foi dada durante uma live do profissional no YouTube. De acordo com Flesch, Rihanna fará show por aqui entre setembro e outubro deste ano.
Rihanna, que vai se apresentar no show do intervalo do Super Bowl neste domingo, 12, não tem turnê confirmada. Sequer lançou álbum, sendo o Anti seu último disco de estúdio, lançado em 2016. Algumas publicações estrangeiras dão quase como certo que a cantora deve anunciar um disco e uma turnê logo depois da apresentação. No entanto, nada foi confirmado ainda.
A última vez que Rihanna esteve no Brasil foi durante o Lollapalooza do ano passado, quando veio como acompanhante de A$AP Rocky, que se apresentou no festival. Em show, sua última aparição no País foi no Rock in Rio de 2015. Ela também fez show aqui em 2011, durante a turnê do Loud.

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