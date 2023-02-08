"Uma experiência muito fantástica", afirma Tina, 3ª eliminada do BBB 23

A gente encontrou pontos de conexão, tanto de histórias de vida quanto no desejo de realmente jogar. Quase fumei por um tempo [estando ao lado dele], mas parei, felizmente (risos). Não gosto de cigarro, mas esse tipo de sacrifício, assim como o de eu querer comer ou fazer qualquer coisa e ele ir lá, com certa paciência, um cedendo e priorizando o outro, foi uma coisa que a gente conseguiu alinhar. Apesar de chegar o momento de tirarmos as pulseiras, ainda levamos em consideração a questão de um ser prioridade do outro. Até usei a estratégia de, no jogo da discórdia, ficar quietinha para ver se ele ia continuar me priorizando, e ele me chamou para o pódio – e eu ainda o tinha como prioridade, também. Ele me chamava para conversar e eu tinha a liberdade de fazer o mesmo com ele. A gente se ajudou muito e foi muito importante tê-lo como parceiro e aliado. Quero construir uma relação muito grande com ele aqui fora, quero conhecer a Lexa (risos)... Ele é uma pessoa de uma energia surreal!