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Eliezer explica motivo de sua filha com Viih Tube não ter seu sobrenome

O nome da criança será Lua Di Felice, que significa Lua de Felicidade.Eliezer destacou que a youtuber insistiu para inserir o sobrenome, porém, justificou que haveria um "corte" caso o Carmo Neto fosse colocado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 17:51

Viih Tube e Eliezer anunciaram na última terça, 20, que estão esperando o primeiro filho
Viih Tube e Eliezer anunciaram na última terça, 20, que estão esperando o primeiro filho Crédito: Instagram/@viihtube
Eliezer explicou nesta terça-feira, 7, o motivo de não colocar seu sobrenome em sua filha com Viih Tube. O casal se prepara para a chegada de Lua.
"Gente, vi que vocês questionaram bastante sobre não colocar meu sobrenome na Lua, mas fiquem em paz, essa foi uma decisão que partiu de mim", escreveu o também ex-BBB no Instagram, cujo nome completo é Eliezer do Carmo Neto.
"O nome dela será Lua Di Felice, que significa Lua de Felicidade. O meu sobrenome no meio ia 'cortar' e, no final, o 'de felicidade ou di felice' viraria coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e último nome. E é isso. Pra mim, o nome é lindo e forte do jeito que está", pontuou.
Eliezer destacou que a youtuber insistiu para inserir o sobrenome, porém, justificou que haveria um "corte" caso o Carmo Neto fosse colocado.
A verdadeira identidade de Viih Tube é Vitória de Felice Moraes.

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