Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Key Alves pode ser intimada após falar que presenciou morte do lutador Leandro Lo
BBB 23

Key Alves pode ser intimada após falar que presenciou morte do lutador Leandro Lo

Sister fez revelação a confinados no sábado (4); com confissão, amigos do lutador e defesa do suspeito se manifestaram nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 12:54

"Cara de Sapato" chora após ouvir que Key Alves presenciou o assassinato de Leandro Lo Crédito: Reprodução/TV Globo
Após confessar ao brother "Cara de Sapato" que presenciou a morte do lutador Leandro Lo, Key Alves pode ser intimada pela Justiça para depor no processo que investiga o caso. "Foi na minha frente, vi tudo", contou a jogadora.
Com a declaração, na tarde do último sábado (4), amigos do lutador morto movimentaram as redes sociais com postagens pedindo que a sister dê seu depoimento contra o militar Henrique Otávio de Oliveira Velozo, suspeito e detido pela morte do atleta em agosto de 2022.
A defesa do policial também fez um requerimento na Justiça para que a jogadora seja intimada com urgência. As informações foram divulgadas pelo G1 São Paulo, nesta segunda (6).
"Esperamos seu depoimento sobre o crime que matou a lenda Leandro Lo. O assassino precisa ser condenado. #justiçaporleandrolo”, escreveu o lutador Marcos Buchecha, em um story no Instagram.
Após a afirmação de Key Alves, amigo de Leandro Lo, Marcos Bucheha pediu o depoimento da sister na Justiça
Após a afirmação de Key Alves, amigo de Leandro Lo, Marcos Bucheha pediu o depoimento da sister na Justiça Crédito: Instagram/@marcosbuchecha

ENTENDA A CONVERSA

Em uma primeira conversa no quarto fundo do mar, Key Alves, "Cara de Sapato", Domitila e Cristian versavam sobre já terem visto a morte de alguém. A jogadora comentou que já tinha tido essa experiência e o lutador relatou como foi a morte de seu amigo.
Algum tempo depois, apenas Key e "Sapato" conversavam na sala quando ela confessou que estava na mesma festa que Leandro Lo, em agosto de 2022, e que presenciou a morte do atleta. O brother logo caiu no choro.

O CASO

Em agosto de 2022, Leandro Lo foi morto em uma festa em um clube esportivo, na Zona Sul de São Paulo. Segundo investigação policial, o lutador teria se envolvido em uma briga com o militar Henrique Otávio de Oliveira Velozo.
Após a discussão, Velozo teria se dirigido à mesa de Leandro Lo e pegado uma garrafa. O atleta teria tirado a bebida da mão do policial, o derrubado e imobilizado. Por fim, o PM teria se levantado e atirado no atleta de jiu-jitsu.

Veja Também

Justiça determina despejo de Rafael Ilha a pedido da ex-mulher

Justiça procura por Dado Dolabella em endereços de Wanessa Camargo por falência

Fã passa mal após beber com Gusttavo Lima durante show

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Famosos bbb 23
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados