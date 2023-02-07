Key Alves pode ser intimada após falar que presenciou morte do lutador Leandro Lo

Após confessar ao brother "Cara de Sapato" que presenciou a morte do lutador Leandro Lo, Key Alves pode ser intimada pela Justiça para depor no processo que investiga o caso. "Foi na minha frente, vi tudo", contou a jogadora.
Com a declaração, na tarde do último sábado (4), amigos do lutador morto movimentaram as redes sociais com postagens pedindo que a sister dê seu depoimento contra o militar Henrique Otávio de Oliveira Velozo, suspeito e detido pela morte do atleta em agosto de 2022.
A defesa do policial também fez um requerimento na Justiça para que a jogadora seja intimada com urgência. As informações foram divulgadas pelo G1 São Paulo, nesta segunda (6).
"Esperamos seu depoimento sobre o crime que matou a lenda Leandro Lo. O assassino precisa ser condenado. #justiçaporleandrolo”, escreveu o lutador Marcos Buchecha, em um story no Instagram.
ENTENDA A CONVERSA
Em uma primeira conversa no quarto fundo do mar, Key Alves, "Cara de Sapato", Domitila e Cristian versavam sobre já terem visto a morte de alguém. A jogadora comentou que já tinha tido essa experiência e o lutador relatou como foi a morte de seu amigo.
Algum tempo depois, apenas Key e "Sapato" conversavam na sala quando ela confessou que estava na mesma festa que Leandro Lo, em agosto de 2022, e que presenciou a morte do atleta. O brother logo caiu no choro.
O CASO
Em agosto de 2022, Leandro Lo foi morto em uma festa em um clube esportivo, na Zona Sul de São Paulo. Segundo investigação policial, o lutador teria se envolvido em uma briga com o militar Henrique Otávio de Oliveira Velozo.
Após a discussão, Velozo teria se dirigido à mesa de Leandro Lo e pegado uma garrafa. O atleta teria tirado a bebida da mão do policial, o derrubado e imobilizado. Por fim, o PM teria se levantado e atirado no atleta de jiu-jitsu.