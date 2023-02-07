Key Alves pode ser intimada após falar que presenciou morte do lutador Leandro Lo

"Cara de Sapato" chora após ouvir que Key Alves presenciou o assassinato de Leandro Lo Crédito: Reprodução/TV Globo

Após confessar ao brother "Cara de Sapato" que presenciou a morte do lutador Leandro Lo, Key Alves pode ser intimada pela Justiça para depor no processo que investiga o caso. "Foi na minha frente, vi tudo", contou a jogadora.

Com a declaração, na tarde do último sábado (4), amigos do lutador morto movimentaram as redes sociais com postagens pedindo que a sister dê seu depoimento contra o militar Henrique Otávio de Oliveira Velozo, suspeito e detido pela morte do atleta em agosto de 2022.

A defesa do policial também fez um requerimento na Justiça para que a jogadora seja intimada com urgência. As informações foram divulgadas pelo G1 São Paulo, nesta segunda (6).

"Esperamos seu depoimento sobre o crime que matou a lenda Leandro Lo. O assassino precisa ser condenado. #justiçaporleandrolo”, escreveu o lutador Marcos Buchecha, em um story no Instagram.

Após a afirmação de Key Alves, amigo de Leandro Lo, Marcos Bucheha pediu o depoimento da sister na Justiça Crédito: Instagram/@marcosbuchecha

ENTENDA A CONVERSA

Em uma primeira conversa no quarto fundo do mar, Key Alves, "Cara de Sapato", Domitila e Cristian versavam sobre já terem visto a morte de alguém. A jogadora comentou que já tinha tido essa experiência e o lutador relatou como foi a morte de seu amigo.

Algum tempo depois, apenas Key e "Sapato" conversavam na sala quando ela confessou que estava na mesma festa que Leandro Lo, em agosto de 2022, e que presenciou a morte do atleta. O brother logo caiu no choro.

O CASO

Em agosto de 2022, Leandro Lo foi morto em uma festa em um clube esportivo, na Zona Sul de São Paulo. Segundo investigação policial, o lutador teria se envolvido em uma briga com o militar Henrique Otávio de Oliveira Velozo.