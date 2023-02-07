Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Justiça procura por Dado Dolabella em endereços de Wanessa Camargo por falência
Famosos

Justiça procura por Dado Dolabella em endereços de Wanessa Camargo por falência

Segundo jornal, a busca é um pedido da defesa da proprietária do imóvel em que o ator foi despejado em 2013
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 10:21

Justiça deve procurar Dado Dolabella em imóveis de Wanessa Camargo, por processo de falência
Justiça deve procurar Dado Dolabella em imóveis de Wanessa Camargo, por processo de falência Crédito: Instagram/@dadodolabella
Alvo de um processo na Justiça do Rio de Janeiro por uma dívida de R$ 419.271,68 de aluguéis de um imóvel, o ator Dado Dolabella teve a falência decretada em 2022. Desde o ano passado, o Tribunal de Justiça tenta localizá-lo para que ele se manifeste nos autos, mas não obteve sucesso.
A defesa da proprietária do imóvel, localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, pediu que o ator seja procurado em um dos endereços de Wanessa Camargo, com quem tem um relacionamento, em São Paulo ou Goiás. As informações são do jornalista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo.
O ator deixou de pagar por dez meses o aluguel até que, em 2013, foi despejado. O que se busca com o pedido, segundo a coluna, é impedir que Dado se desfaça de qualquer bem que possa ser usado para quitar a dívida.

Veja Também

Jota Quest anuncia turnê por 18 cidades do Brasil

David Brazil fica de fora do Carnaval de Vitória em 2023

Glória Maria é homenageada por Eduardo Kobra com mural em museu no Rio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados