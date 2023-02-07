Justiça procura por Dado Dolabella em endereços de Wanessa Camargo por falência

Justiça deve procurar Dado Dolabella em imóveis de Wanessa Camargo, por processo de falência Crédito: Instagram/@dadodolabella

Alvo de um processo na Justiça do Rio de Janeiro por uma dívida de R$ 419.271,68 de aluguéis de um imóvel, o ator Dado Dolabella teve a falência decretada em 2022. Desde o ano passado, o Tribunal de Justiça tenta localizá-lo para que ele se manifeste nos autos, mas não obteve sucesso.

A defesa da proprietária do imóvel, localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, pediu que o ator seja procurado em um dos endereços de Wanessa Camargo, com quem tem um relacionamento, em São Paulo ou Goiás. As informações são do jornalista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo.