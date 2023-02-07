Glória Maria é homenageada por Eduardo Kobra com mural em museu no Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@showdavida

Eduardo Kobra fez uma homenagem a Glória Maria, que morreu na última quinta-feira, 2. O artista transformou o rosto da jornalista em um mural colorido de 4 metros de altura.

A obra ficará exposta temporariamente no Museu de História e da Cultura Afro-Brasileira, no Rio de Janeiro.

A arte foi feita em tempo recorde: um fim de semana. O processo de desenvolvimento do mural foi transmitido no Fantástico, neste domingo, 5.

Em entrevista ao programa, Kobra disse: "A história dela é muito inspiradora. Acho que para todos nós. E ela era muito espontânea, muito feliz. Então, eu queria refletir isso no mural também."

No mesmo dia, a atração da Globo também fez um tributo a Gloria. Além de mudar a vinheta para "Fantástica", com uma imagem da jornalista, o programa reuniu Maju Coutinho, Manoel Soares, Lilian Ribeiro, Tábata Poline e Cacau Protásio, que destacaram a importância da representatividade da apresentadora em suas trajetórias.

Foram exibidos depoimentos de outras personalidades negras que reforçaram a pauta. Poliana Abritta e Maju receberam também os ex-apresentadores da atração, Pedro Bial, Zeca Camargo, Renata Ceribelli, Tadeu Schmidt e Patrícia Poeta, que pontuaram a parceria com a jornalista e a homenagearam.