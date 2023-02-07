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Eternamente Glória

Glória Maria é homenageada por Eduardo Kobra com mural em museu no Rio

Obra tem 4 metros de altura e ficará exposta temporariamente no Museu de História e da Cultura Afro-Brasileira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 09:08

Glória Maria é homenageada por Eduardo Kobra com mural em museu no Rio de Janeiro
Glória Maria é homenageada por Eduardo Kobra com mural em museu no Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@showdavida
Eduardo Kobra fez uma homenagem a Glória Maria, que morreu na última quinta-feira, 2. O artista transformou o rosto da jornalista em um mural colorido de 4 metros de altura.
A obra ficará exposta temporariamente no Museu de História e da Cultura Afro-Brasileira, no Rio de Janeiro.
A arte foi feita em tempo recorde: um fim de semana. O processo de desenvolvimento do mural foi transmitido no Fantástico, neste domingo, 5.
Em entrevista ao programa, Kobra disse: "A história dela é muito inspiradora. Acho que para todos nós. E ela era muito espontânea, muito feliz. Então, eu queria refletir isso no mural também."
No mesmo dia, a atração da Globo também fez um tributo a Gloria. Além de mudar a vinheta para "Fantástica", com uma imagem da jornalista, o programa reuniu Maju Coutinho, Manoel Soares, Lilian Ribeiro, Tábata Poline e Cacau Protásio, que destacaram a importância da representatividade da apresentadora em suas trajetórias.
Foram exibidos depoimentos de outras personalidades negras que reforçaram a pauta. Poliana Abritta e Maju receberam também os ex-apresentadores da atração, Pedro Bial, Zeca Camargo, Renata Ceribelli, Tadeu Schmidt e Patrícia Poeta, que pontuaram a parceria com a jornalista e a homenagearam.

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