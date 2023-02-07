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Ingressos à venda

Jota Quest anuncia turnê por 18 cidades do Brasil

‘Jota25 – De Volta ao Novo’ vai até o fim do ano e contará com gravação de DVD
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 08:55

Jota Quest anuncia turnê por 18 cidades do Brasil
Jota Quest anuncia turnê por 18 cidades do Brasil Crédito: Instagram/@jotaquest
A banda Jota Quest anunciou nesta segunda-feira, 6, uma agenda de apresentações por cidades do Brasil. A turnê Jota25 - De Volta ao Novo vai ter o estádio Beira Rio, em Porto Alegre, como local para gravação do DVD, no dia 17 de junho. Os ingressos já estão à venda.
"Há 25 anos a gente vive esse lindo sonho acordado. O lance de ter uma banda e sair por aí tocando e cantando canções, em si, já seria muito incrível, mas a energia que a gente está recebendo da galera não tem explicação", comemora Flausino. "Por isso resolvemos estender a turnê e registrar um destes grandes shows. Será o maior presente de aniversário de nossas vidas, e desde já, agradecemos geral." completa.
Flausino, Marco Túlio, PJ, Buzelin e Paulinho, escolheram 25 grandes sucessos para o repertório, como Fácil, Dias Melhores, Na Moral, Amor Maior, Encontrar Alguém e Só Hoje, além de singles recentes como A Voz do Coração, Imprevisível e Te Ver Superar. A direção musical do show está a cargo da própria banda em parceria com o músico e produtor paulistano Renato Galozzi.
Dezoito cidades vão receber as apresentações da banda mineira até agora. O show irá passar por pelo menos 12 capitais: São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Natal, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Florianópolis, Brasília e Goiânia. As informações sobre venda de ingressos e valores, em cada cidade, já estão disponíveis no site
A direção geral do espetáculo é de Fábio de Lucena, a direção criativa da turnê é de Rafael Conde, roteiros de Eduardo Rios, produção audiovisual do Studio Curva, iluminação de Carlinhos Nogueira e cenários do renomado Zé Carratu.
Paralelamente à turnê, a banda se prepara para o lançamento de mais um álbum de inéditas, o 10º da carreira, também para o primeiro semestre de 2023 e, desta vez, com produção musical de Rick Bonadio.
Confira as datas e os locais:
  • "JOTA 25 - De Volta ao Novo"
  • Dia 11 de fevereiro | Atibaia - SP
  • Dia 04 de março | São Paulo - SP | Espaço Unimed
  • Dia 16 de abril | Salvador - BA
  • Dia 05 de maio | Santo André | SP
  • Dia 13 de maio | Rio de Janeiro - RJ
  • Dia 19 de maio | Curitiba - PR
  • Dia 02 de junho | Presidente Prudente - SP
  • Dia 03 de junho | São José do Rio Preto - SP
  • Dia 17 de junho | Porto Alegre - RS | Beira Rio
  • Dia 24 de junho | Campinas - SP
  • Dia 07 de julho | Natal - RN
  • Dia 14 de julho | João Pessoa - PB
  • Dia 15 de julho | Recife - PE
  • Dia 05 de agosto | São João do Meriti - RJ
  • Dia 01 de setembro | Florianópolis - SC
  • Dia 06 de outubro | Ribeirão Preto - SP
  • Dia 01 de dezembro | Brasília - DF
  • Dia 02 de dezembro | Goiânia - GO

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