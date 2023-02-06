Saiba com quem as filhas de Glória Maria ficarão após a morte da mãe

Glória Maria com as filhas, Maria e Laura Crédito: Reprodução/Rede Globo

Os fãs da jornalista agora perguntam: com a morte da mãe, com quem as meninas devem ficar, pelo menos até se tornarem adultas? A resposta, segundo a jornalista Lu Lacerda, colunista do iG, já foi dada: com o economista Paulo Mesquita. Ele, de acordo com o portal, recebeu a missão de ser o tutor legal das meninas.

Paulo, aliás, era amigo de longa data de Glória. Muitos até pensavam que eles chegaram a ter um relacionamento amoroso, algo que nunca aconteceu.

Nesses meses iniciais, as meninas continuam na casa onde moravam com a mãe. A mansão está localizada na Gávea (na Zona Sul do Rio de Janeiro), e, conforme o IG, é alugada. Gloria tinha intenção de comprar o imóvel caso fosse posto à venda.

Ainda segundo a colunista, Paulo não tem uma decisão formada sobre onde ele e as meninas vão morar futuramente. Além do tutor, Maria e Laura contam com uma rede de apoio formada, também, pelos padrinhos, Roberto Marinho Neto e Bruno Astuto.

"FANTÁSTICO"

Neste domingo (5), as duas meninas emocionaram o Brasil ao concederem entrevista ao "Fantástico" prestando homenagem à Glória. Entre depoimentos, elas exibiram cartas que escreveram para a mãe.

"Ela é a pessoa mais forte que conheço. Lutou muito e podem ter certeza que vou ficar aqui lutando como ela lutou. Mamãe agora está nos vendo do céu, ao lado de nossa avó. Queria dizer que amo vocês duas e que vocês ensinaram muito a nós. Obrigada, amo vocês", escreveu Maria.