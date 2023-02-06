Saiba com quem as filhas de Glória Maria ficarão após a morte da mãe

Morta na última quinta (2), vítima de um câncer, Glória Maria deixou duas filhas, as pequenas Maria, 15, e Laura, 14. A adoção aconteceu durante uma temporada que ela passou na Bahia.
Os fãs da jornalista agora perguntam: com a morte da mãe, com quem as meninas devem ficar, pelo menos até se tornarem adultas? A resposta, segundo a jornalista Lu Lacerda, colunista do iG, já foi dada: com o economista Paulo Mesquita. Ele, de acordo com o portal, recebeu a missão de ser o tutor legal das meninas.
Paulo, aliás, era amigo de longa data de Glória. Muitos até pensavam que eles chegaram a ter um relacionamento amoroso, algo que nunca aconteceu.
Nesses meses iniciais, as meninas continuam na casa onde moravam com a mãe. A mansão está localizada na Gávea (na Zona Sul do Rio de Janeiro), e, conforme o IG, é alugada. Gloria tinha intenção de comprar o imóvel caso fosse posto à venda.
Ainda segundo a colunista, Paulo não tem uma decisão formada sobre onde ele e as meninas vão morar futuramente. Além do tutor, Maria e Laura contam com uma rede de apoio formada, também, pelos padrinhos, Roberto Marinho Neto e Bruno Astuto.
"FANTÁSTICO"
Neste domingo (5), as duas meninas emocionaram o Brasil ao concederem entrevista ao "Fantástico" prestando homenagem à Glória. Entre depoimentos, elas exibiram cartas que escreveram para a mãe.
"Ela é a pessoa mais forte que conheço. Lutou muito e podem ter certeza que vou ficar aqui lutando como ela lutou. Mamãe agora está nos vendo do céu, ao lado de nossa avó. Queria dizer que amo vocês duas e que vocês ensinaram muito a nós. Obrigada, amo vocês", escreveu Maria.
"Querida mãe, te amo muito. Quero ficar muito perto de você. Você não está perto de mim, mas pode contar conosco. Beijos, te amo. Com amor, Laura", escreveu a caçula.