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Conheça o cristal de Glória Maria que encantou Madonna

De Rainha para Rainha: Colar com pingente poderoso foi dado pela jornalista em 2005. Conheça tudo sobre a pedra
Personare

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Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 08:00

Conheça o cristal de Glória Maria que encantou Madonna
Conheça o cristal de Glória Maria que encantou Madonna Crédito: Personare
Entre tantas entrevistas que a já saudosa Glória Maria realizou em sua brilhante carreira, a que ela fez com Madonna, há 18 anos, foi um dos destaques. Graças ao carisma único de Glória e a um cristal muito especial que conquistou a Rainha do Pop, conhecida por não ser muito receptiva com jornalistas.
"Eu faço aniversário 15 de agosto, e ela faz dia 16", contou Glória, ainda em 2005, sobre os bastidores da entrevista.
"Tinha comprado para mim de presente de aniversário uma pedra verde de uma designer brasileira, a Lidice Caldas, que é uma pedra rara brasileira, muito bonita! Eu fui com ela e resolvi levar um colar igual de presente para a Madonna. Pensei 'se rolar a entrevista e se ela for gentil, no final, vou dar a pedra de presente para ela'", completou a jornalista.
"Ao receber o presente, Madonna gostou tanto que colocou a pedra na mesma hora e continuou dando as entrevistas com ela no pescoço". Reveja aqui a entrevista de Glória com Madonna.
Qual é o cristal de Glória Maria que encantou Madonna?
Se você está se perguntando que pedra tão especial é essa, que encantou Madonna e Glória Maria, eu te conto: foi um Topázio Verde. O Topázio é uma das pedras mais nobres e poderosas que temos, sagrada em diversas religiões.
Seu nome vem do sânscrito "Tapas", que significa pedra do Fogo – Elemento este que rege o signo de Madonna e Glória Maria, que é Leão, assim como Áries e Sagitário. Veja aqui tudo sobre o Elemento Fogo.

Quais os benefícios do Topázio?

Com sua frequência altíssima, veja a seguir algumas das principais propriedades terapêuticas e benefícios do Topázio:
  • Atrai as melhores vibrações e eleva a frequência energética de quem o utiliza. 
  • Ajuda na conexão com o melhor caminho e com as pessoas certas. 
  • Favorece a prosperidade, a abundância, a paz e a purificação.
  • Atua beneficamente nas questões de saúde física e mental. 
  • Aumenta a criatividade, o otimismo e a capacidade de comunicação.

Como usar e cuidar do Topázio?

Precioso, raro e belíssimo, o Topázio Verde deve ser muito bem cuidado. Você pode usá-lo assim como Glória Maria e Madonna no seu pescoço, como um pingente, em outros acessórios ou até mesmo no bolso, como preferir. O que importa é usar ele junto ao corpo.
Para ter os benefícios do cristal com eficiência, é preciso mantê-lo limpo e energizado. A melhor forma de limpar o Topázio é colocando-o sobre uma placa ou bastão de Selenita semanalmente, durante 10 minutos. Aqui você encontra outras dicas para limpar e energizar seu cristal. 
Se você investir num Topázio, me conta como se sentiu. Tenho certeza de que vai te encantar e ainda elevar sua frequência energética.
  • Melissa Mell: Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos online. E-mail: [email protected]

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