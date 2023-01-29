Vênus em peixes deve trazer romantismo, mas também pode ser um período de ilusões

Vênus em Peixes: período de romantismo, mas também ilusões Crédito: Personare

O romance está no ar! O planeta do amor sai do signo das amizades e entra no signo da intuição. Portanto, Vênus em Peixes é um dos períodos do ano de mais romantismo e imaginação - o que também pode significar mais ilusões.

A passagem de Vênus de Aquário para Peixes aconteceu na última quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. O trânsito pisciano, que também pede mais delicadeza e sedução, segue até dia 19 de fevereiro de 2023.

Trânsito de Vênus em Peixes se você não está em um relacionamento

Esta é uma das épocas mais especiais do ano para quem busca um amor, pois Vênus em Peixes aumenta o romantismo e a sensação de que algo mágico pode acontecer na vida afetiva!

Pense em curtir e se divertir, ter positividade e saber celebrar a vida. Isso tudo aumenta muito a atração que podemos exercer sobre os outros.

Como o amor estará no ar, procure ter atenção para notar se há alguém especial que faça o seu coração bater ou rolar um clima.

Se receber uma recusa, cuidado para não se iludir, ficar sonhando acordado e, com isto, perder grandes oportunidades.

Nesta época, é mais possível que você atraia aquela pessoa que vai mexer de verdade com o seu coração. Coloque mais fé nesta possibilidade – mas também deixe rolar.

Use de sutileza e sedução para, aos pouquinhos, se aproximar do coração daquela pessoa que está mexendo com você.

Preste também atenção em coincidências, pois talvez haja alguém interessante bem perto de você!

Trânsito de Vênus em Peixes se você está em um relacionamento sério

Tenha tempo para o amor e para curtir a pessoa parceira.

Procure sair do ordinário, criando eventos especiais, talvez presenteando quem você gosta ou planejando um evento romântico. A música poderá dar um toque especial.

É hora de saber criar um clima, e isto qualquer um pode fazer, basta ter vontade.

Dar vazão ao que sente com palavras e pequenos gestos será muito apreciado e você irá gostar das recompensas.

Este também é um período de ouro para fazer as pazes se andou brigando ou pisando na bola, pois os corações estarão mais moles agora. Reconheça o engano e peça uma chance — e realmente se comprometa em mudar.

O período será ótimo para viagens, pois para ter tempo e disponibilidade para o amor muitas vezes é preciso interromper a rotina. Se puder, escolha um destino que agrade em cheio aos dois e fomente um clima de erotismo e união.