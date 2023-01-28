O que mais dá prazer para cada signo? Crédito: Personare

O planeta Vênus representa, para a Astrologia, a nossa forma de amar, o que achamos belo, o que valorizamos nas pessoas e, também, o que dá prazer para cada signo. E descobrir tudo isso vai muito além de curiosidade.

Compreender Vênus no nosso Mapa Astral pode nos ajudar a busca por relacionamento mais honesto e prazeroso em todos os sentidos.

"É importante que você atraia o tipo de pessoa com a qual você se sentirá à vontade para ser você mesma. Não se trata de ser intransigente e não crescer e desenvolver novas potencialidades com a relação, mas se você é uma mulher caseira, não adianta nada bancar a aventureira e depois não conseguir manter o pique", explica a astróloga Giane Portal.

A seguir, a gente te conta o que mais dá prazer para cada signo.

O que mais dá prazer para cada signo?

Vênus em Áries: sente prazer em dominar e testar a força da pessoa parceira

Vênus em Touro: sente prazer quando aguçam todos os seus sentidos.

Vênus em Gêmeos: sente prazer em paquerar, fazer jogos e experimentar coisas novas.

Vênus em Câncer: sente prazer em amaciar e mimar a outra pessoa.

Vênus em Leão: sente prazer em atrair, como imã, a outra pessoa até si em vez de ir atrás.

Vênus em Virgem: sente prazer em aprender e aplicar técnicas eróticas.

Vênus em Libra: sente prazer em envolver a pessoa e criar clima romântico.

Vênus em Escorpião: sente prazer em criar um clima de enigma e devorar a outra pessoa.

Vênus em Sagitário: sente prazer em relações fogosas e com aventura.

Vênus em Capricórnio: sente prazer em estar no controle da situação.

Vênus em Aquário: sente prazer em situações excêntricas e com amor livre.

Vênus em Peixes: sente prazer em criar fantasias e também situações românticas.