O planeta Vênus representa, para a Astrologia, a nossa forma de amar, o que achamos belo, o que valorizamos nas pessoas e, também, o que dá prazer para cada signo. E descobrir tudo isso vai muito além de curiosidade.
Compreender Vênus no nosso Mapa Astral pode nos ajudar a busca por relacionamento mais honesto e prazeroso em todos os sentidos.
"É importante que você atraia o tipo de pessoa com a qual você se sentirá à vontade para ser você mesma. Não se trata de ser intransigente e não crescer e desenvolver novas potencialidades com a relação, mas se você é uma mulher caseira, não adianta nada bancar a aventureira e depois não conseguir manter o pique", explica a astróloga Giane Portal.
Entender o significado de Vênus é o início. É possível mergulhar fundo nesse autoconhecimento analisando o Mapa Sexual (você pode fazer uma versão gratuita aqui), que mostra tendências comportamentais, afetivas e sexuais, o seu padrão emocional e quais são suas expectativas em um relacionamento.
A seguir, a gente te conta o que mais dá prazer para cada signo.
O que mais dá prazer para cada signo?
Vênus em Áries: sente prazer em dominar e testar a força da pessoa parceira
Vênus em Touro: sente prazer quando aguçam todos os seus sentidos.
Vênus em Gêmeos: sente prazer em paquerar, fazer jogos e experimentar coisas novas.
Vênus em Câncer: sente prazer em amaciar e mimar a outra pessoa.
Vênus em Leão: sente prazer em atrair, como imã, a outra pessoa até si em vez de ir atrás.
Vênus em Virgem: sente prazer em aprender e aplicar técnicas eróticas.
Vênus em Libra: sente prazer em envolver a pessoa e criar clima romântico.
Vênus em Escorpião: sente prazer em criar um clima de enigma e devorar a outra pessoa.
Vênus em Sagitário: sente prazer em relações fogosas e com aventura.
Vênus em Capricórnio: sente prazer em estar no controle da situação.
Vênus em Aquário: sente prazer em situações excêntricas e com amor livre.
Vênus em Peixes: sente prazer em criar fantasias e também situações românticas.
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