Jovem erra lugar da formatura e curte só 1 hora de festa no ES; vem entender

Imagina ser convidado para uma festa de formatura, preparar tudo para o evento e, quando chegar ao local, perceber que está na festa errada? Foi isso o que aconteceu com a capixaba Amanda Ferrari, no último sábado (4), que achou que a festa de uma amiga era em um salão de festas da Serra, quando, na verdade, era em Vila Velha. A situação acabou ganhando as redes sociais e viralizou nesta segunda-feira (6).
Médica plantonista, ela tinha a festa de formatura de Psicologia, da amiga Luíse, marcada na agenda há pelo menos dois meses. E estava tudo acertado para elas se encontrarem, exceto... o cerimonial.
Em conversa com "HZ", ela contou que tinha realizado um plantão de seis horas no sábado de manhã e que descansou depois que chegou em casa para aproveitar a festa mais tarde. Como a amiga que estava se formando iria tirar fotos no começo do evento, elas combinaram de se encontrar no salão de festas um pouco mais tarde, mas não foi bem assim.
Amanda saiu de Vila Velha, onde mora, às 23h, acompanhada de outra convidada, e chegou a um cerimonial na Serra por volta de meia-noite. Ao chegar, entregou os convites na entrada e foi liberada para entrar. Como a amiga estaria ocupada, as duas aproveitaram para comer e beber.
Por volta de 1h da manhã, Amanda começou a procurar a mesa da Luíse pelo salão de festas mas não encontrou. Ela foi mandando fotos de onde estava enquanto a formanda também tentava achar a amiga.
Sem sucesso, ela chegou a pedir ajuda para uma das funcionárias do local que a levou até a mesa com o número que a amiga passou. Mas, ao chegar, a foto no centro era de outro formando.
Amanda achou aquilo estranho e perguntou se a funcionária tinha certeza que aquela era a mesa correta. Como resposta, ouviu que era a mesa 41 do curso de Direito de outra faculdade.
"Eu, morrendo de fome, falei: 'já vou aproveitar e comer, beber, ir curtindo a festa enquanto ela tira as fotos tranquila, na paz, e depois eu vou para a mesa encontrar ela'. Nisso, lá para 1h da manhã, fui procurar a mesa. E ela tinha dito mesa 41. Perguntei para cada funcionário e cada hora um falava que era um lugar diferente. No final das contas, uma moça me levou. E, quando eu cheguei, era foto de uma pessoa aleatória. Eu falei: 'moça, não é possível'. Ela disse 'sim, formatura da FDV'. Eu não acreditei", contou.
A amiga, Luíse, que estava conversando com a Amanda em um grupo do WhatsApp, perguntou se ela estava no cerimonial da Serra. A médica disse que sim, quando a formanda respondeu que a festa, na verdade, era em um cerimonial de Vila Velha.
Depois de achar graça, Amanda se dirigiu à recepção para tentar recuperar os ingressos e ir para a festa correta. Como os seguranças tinham recolhido cerca de mil convites, não era certo que encontrariam. Mas, antes das 4h, eles conseguiram achar e entregar para a Amanda.
"Quando o segurança achou, ele até falou: 'Olha, aqui tá melhor que lá, hein? Se eu fosse você, eu saía daqui para ir lá, não, hein'". contou.
CHEGOU NO FIM DA FESTA
No final das contas, Amanda e a acompanhante conseguiram chegar na festa correta às 4h, mas já não tinha mais comida, bebida, banda e quase não tinha mais formando! Deu tempo só de encontrar a amiga e rir da história.
"Não aproveitei nem uma nem outra, porque quando uma começou a ficar boa, eu fui para a outra que já estava acabando. Mas foi bom, foi engraçado. Mas, assim, foi realmente desatenção. Eu sou plantonista, não sou sonsa assim na vida real não", brincou.
Nas redes sociais, tanto Amanda quanto as amigas fizeram posts brincando com a situação.