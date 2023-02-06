Mamografia: saiba como e quando o exame deve ser realizado

O exame de mamografia é o principal meio de prevenção do câncer de mama Crédito: Shutterstock

Com o objetivo de reforçar a importância da realização do exame de mamografia, principal meio de prevenção do câncer de mama, foi instituído por Lei no país, o Dia Nacional da Mamografia, celebrado no dia 5 de fevereiro.

Com a redução de mais de dois milhões de exames observada entre 2020 e 2021, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a data ganha ainda mais relevância, já que busca conscientizar e chamar a atenção da população para a importância do exame na detecção de alterações nas mamas.

A mamografia é um exame simples, e tem como propósito rastrear o câncer de mama por meio da identificação de nódulos nos seios, antes mesmo de serem palpáveis. Além de ser o segundo tipo mais comum entre as mulheres, estima-se que em 2023, o câncer de mama apresente mais de 73 mil novos casos, de acordo com o Inca.

“A mamografia é o único exame cuja aplicação em programas de rastreamento apresenta eficácia comprovada na redução da mortalidade por câncer de mama. Ele é essencial pois pode identificar nódulos em estágio inicial, quando ainda não são perceptíveis ao tato, proporcionando o diagnóstico precoce, valioso para o processo de cura da doença”, alerta Juan Carlos, diretor Técnico do Hospital Bom Pastor.

O EXAME

O exame é realizado por um médico ou enfermeiro. Durante a mamografia, o seio é colocado entre as duas placas do mamógrafo, que comprimem as mamas e emitem raios-X para produzir as imagens. O processo pode ser desconfortável devido a compressão, e algumas mulheres podem sentir dor pontualmente, principalmente se estiverem no período menstrual.

Juan Carlos destaca que, apesar de importante, o autoexame não substitui a mamografia. “Ainda que o autoexame aponte anormalidades nas mamas, não é possível diagnosticar o câncer apenas com o toque. Para isso, é necessário fazer exames específicos como mamografia, ultrassom e ressonância”, explica o profissional. “Inclusive, a associação da mamografia com outros exames de imagem, como o ultrassom, aumenta consideravelmente a porcentagem de diagnóstico precoce”, complementa o profissional.

QUANDO FAZER

A Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) indica que o exame seja realizado a partir dos 40 anos. Quando há o histórico de casos de câncer de mama na família, o médico pode solicitar o exame em idades mais jovens e com intervalos mais frequentes.

“No geral, o ideal é que as mulheres façam o exame de mamografia a partir dos 40 anos, anualmente, ou a cada dois anos. Em casos de histórico na família a idade pode ser reduzida, iniciando o exame aos 35 anos, a cada ano”, informa Juan Carlos.