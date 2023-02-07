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Fã passa mal após beber com Gusttavo Lima durante show

Fã ainda pediu para que o sertanejo desse mais bebida a ele
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 11:00

Fã bebe líquido oferecido por Gustavo Lima em show e passa mal cinco minutos depois
Fã bebe líquido oferecido por Gustavo Lima em show e passa mal cinco minutos depois Crédito: Twitter/@sertanejonanet
O cantor Gusttavo Lima chamou um fã para subir ao palco e aproveitou o momento para virar o líquido de uma garrafa na boca do homem, em um show no Paraná. Ele pediu para que o sertanejo colocasse um pouco mais da bebida.
O sertanejo, por sua vez, quis interromper o momento. "Chega, chega, porque senão, depois, vai sobrar para mim", disse. "Daqui a cinco minutos já está bom para arrancar dente." Um vídeo que circula nas redes mostra que, após ter bebido, o fã aparece em uma maca.
O fã usou os stories do Instagram para brincar com a situação. "Obrigado aos amigos que fizeram parte dessa noite e obrigado Gusttavo Lima por me proporcionar um momento inesquecível. Quero bis", escreveu em uma foto.
Fã que bebeu liquído oferecido por Gusttavo Lima passa mal e brinca nos stories
Fã que bebeu liquído oferecido por Gusttavo Lima passa mal e brinca nos stories Crédito: Instagram/@maurolucini

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