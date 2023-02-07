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Ex-BBB 17 é nomeado assessor de deputado petista

Deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ) nomeou ex-brother "Mamão" para ser assessor parlamentar de seu gabinete na Câmara dos Deputados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 10:29

PaParticipante do BBB17, Ilmar
Participante do BBB17, Ilmar "Mamão" foi eliminado no décimo paredão com 55,92% dos votos Crédito: Reprodução/TV Globo
No dia 1º de fevereiro, um nome já conhecido nas telinhas foi citado em uma publicação do Diário Oficial da União. Além da posse de 513 deputados para a Câmara, o ex-bbb da edição 17, Ilmar Renato Granja Fonseca, foi nomeado como assessor parlamentar. 
Conhecido como "Mamão", o advogado e professor atuará no gabinete do petista Washington Quaquá (PT-RJ) e receberá um salário bruto de R$ 5.105,24.
Nas redes sociais, Ilmar divulgou a nomeação e escreveu estar "motivado para ajudar a reconstruir o Brasil".
Décimo eliminado da sua edição, Mamão já tinha tentado a vida política outras vezes. Em 2018, o mato-grossense se candidatou a uma vaga na Câmara dos Deputados mas não foi eleito. Em 2020, concorreu a uma cadeira como vereador por Campo Grande, mas também não conseguiu a quantidade necessária de votos. Todas as tentativas foram disputadas como político do PT. 

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