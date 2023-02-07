Ex-BBB 17 é nomeado assessor de deputado petista

No dia 1º de fevereiro, um nome já conhecido nas telinhas foi citado em uma publicação do Diário Oficial da União. Além da posse de 513 deputados para a Câmara, o ex-bbb da edição 17, Ilmar Renato Granja Fonseca, foi nomeado como assessor parlamentar.
Conhecido como "Mamão", o advogado e professor atuará no gabinete do petista Washington Quaquá (PT-RJ) e receberá um salário bruto de R$ 5.105,24.
Nas redes sociais, Ilmar divulgou a nomeação e escreveu estar "motivado para ajudar a reconstruir o Brasil".
Décimo eliminado da sua edição, Mamão já tinha tentado a vida política outras vezes. Em 2018, o mato-grossense se candidatou a uma vaga na Câmara dos Deputados mas não foi eleito. Em 2020, concorreu a uma cadeira como vereador por Campo Grande, mas também não conseguiu a quantidade necessária de votos. Todas as tentativas foram disputadas como político do PT.