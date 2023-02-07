Ex-BBB 17 é nomeado assessor de deputado petista

Participante do BBB17, Ilmar "Mamão" foi eliminado no décimo paredão com 55,92% dos votos Crédito: Reprodução/TV Globo

No dia 1º de fevereiro, um nome já conhecido nas telinhas foi citado em uma publicação do Diário Oficial da União. Além da posse de 513 deputados para a Câmara, o ex-bbb da edição 17, Ilmar Renato Granja Fonseca, foi nomeado como assessor parlamentar.

Conhecido como "Mamão", o advogado e professor atuará no gabinete do petista Washington Quaquá (PT-RJ) e receberá um salário bruto de R$ 5.105,24.

Nas redes sociais, Ilmar divulgou a nomeação e escreveu estar "motivado para ajudar a reconstruir o Brasil".