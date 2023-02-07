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Justiça determina despejo de Rafael Ilha a pedido da ex-mulher

De acordo com portal, Justiça de São Paulo determinou o despejo do cantor de um apartamento no Morumbi, em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 12:09

Rafael Ilha deve sair de apartamento no Morumbi, a pedido da Justiça
Rafael Ilha deve sair de apartamento no Morumbi, a pedido da Justiça Crédito: Instagram/@rafaelilha_profissional
A Justiça de São Paulo determinou o despejo do cantor Rafael Ilha (49) do apartamento em que morava no bairro Morumbi, Zona Oeste de São Paulo. A decisão foi tomada após um pedido de ex-mulher, Fabiana Bejar. As informações foram divulgadas pelo colunista Rogério Gentile, do UOL, nesta segunda (6).
Famoso por integrar o grupo de rock Polegar na década de 1980, Rafael Ilha se casou com Fabiana em 2002. O casal se divorciou em 2010 e, no ano de 2015, em meio a uma disputa judicial, fizeram um acordo em que ficou decidido que a moça desocuparia o imóvel que eles compraram juntos.
Segundo a coluna, o apartamento seria vendido e o valor dividido. Mas, Rafael foi morar no local.
Ainda segundo o colunista, o cantor teria dito à Justiça que a ex-mulher não tinha pago as despesas do condomínio relativas ao período em que morou no apartamento depois do divórcio e que arriscava perder o imóvel por um processo aberto pela administração do condomínio.
Ele declarou que fez um acordo com o condomínio e que passou a pagar a dívida de maneira parcelada e, por causa disso, ficou sem dinheiro para bancar o aluguel do local, tendo que se mudar para o apartamento.
O colunista também divulgou que Fabiana afirmou que ressarciu Rafael e que assumiu o pagamento das parcelas pendentes. A Justiça declarou que as discordâncias sobre os débitos do imóvel podem ser resolvidas em outra ação judicial e que, diante do acordado, o apartamento deve ser desocupado pelo cantor.

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