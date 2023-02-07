Justiça determina despejo de Rafael Ilha a pedido da ex-mulher

Rafael Ilha deve sair de apartamento no Morumbi, a pedido da Justiça Crédito: Instagram/@rafaelilha_profissional

A Justiça de São Paulo determinou o despejo do cantor Rafael Ilha (49) do apartamento em que morava no bairro Morumbi, Zona Oeste de São Paulo. A decisão foi tomada após um pedido de ex-mulher, Fabiana Bejar. As informações foram divulgadas pelo colunista Rogério Gentile, do UOL, nesta segunda (6).

Famoso por integrar o grupo de rock Polegar na década de 1980, Rafael Ilha se casou com Fabiana em 2002. O casal se divorciou em 2010 e, no ano de 2015, em meio a uma disputa judicial, fizeram um acordo em que ficou decidido que a moça desocuparia o imóvel que eles compraram juntos.

Segundo a coluna, o apartamento seria vendido e o valor dividido. Mas, Rafael foi morar no local.

Ainda segundo o colunista, o cantor teria dito à Justiça que a ex-mulher não tinha pago as despesas do condomínio relativas ao período em que morou no apartamento depois do divórcio e que arriscava perder o imóvel por um processo aberto pela administração do condomínio.

Ele declarou que fez um acordo com o condomínio e que passou a pagar a dívida de maneira parcelada e, por causa disso, ficou sem dinheiro para bancar o aluguel do local, tendo que se mudar para o apartamento.