Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Tiago Abravanel reflete sobre desistência do BBB 22: 'Não me arrependo'

Ator ainda comentou sobre as críticas que recebeu e que Aline Wirley vem recebendo por postura ‘apaziguadora’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 16:16

Tiago Abravanel apertou o botão da desistência para desistir do BBB 22. e fala:
Tiago Abravanel apertou o botão da desistência para desistir do BBB 22. e fala: "Não me arrependo" Crédito: Globoplay
O ator Tiago Abravanel refletiu sobre ter desistido do BBB 22 durante uma participação no programa Encontro, da Rede Globo, nesta terça-feira, 7. Quando perguntado por Patricia Poeta se havia "desistido de desistir" do reality, Tiago permaneceu em silêncio até concluir: "Não me arrependo".
Segundo ele, a desistência veio "no momento certo". "Se eu tivesse ficado, talvez, o meu comportamento teria mudado. Eu acho que, naquele momento em que apertei o botão, era o momento em que eu estava mais forte para tomar aquela decisão", revelou.
Abravanel ainda comentou sobre as críticas que recebeu e que a participante Aline Wirley vem recebendo por assumir uma postura "apaziguadora" no jogo. "O Jogo da Discórdia é algo que vocês não têm ideia", comentou.
Ele disse que a sua postura era motivada por saber conviver "tranquilamente" com todos. "Na hora do jogo, é a hora que você tem que se mexer, e eu não soube fazer isso", assumiu.
O ator, porém, acredita que Aline, que chegou a ser madrinha de seu casamento, não está jogando da mesma forma. "A Aline é uma pessoa que observa demais", pontuou.

Veja Também

David Brazil fica de fora do Carnaval de Vitória em 2023

Carnaval: saiba onde pegar seu abadá para curtir os camarotes no Sambão do Povo

Carnaval 2023: conheça os sambas-enredo das Escolas do Grupo Especial de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados