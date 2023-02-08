Tina é a terceira eliminada do 'BBB 23'

Com 54,12% dos votos, Tina está fora do BBB23 Crédito: Instagram/@bbb/@tvglobo

Tina foi a terceira eliminada do Big Brother Brasil 23 na noite desta terça-feira, dia 7. A ex-sister foi a mais votada pelo público, com uma porcentagem de 54,12%. A modelo competia na berlinda com Cezar Black, que recebeu 43,21% dos votos, e Gabriel Santana, que teve apenas 2,67% dos votos.

A angolana foi indicada ao Paredão pelo líder Gustavo após atender o Big Fone e indicar Domitila e Gabriel para a eliminação. Paula, que tinha o poder curinga da semana, escolheu salvar Domitila.