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Atriz e cantora

Mesmo confinada no BBB 23, Bruna Griphao lança single e clipe de "Bandida"

Música autoral retrata empoderamento feminino aos olhos e vivências da artista de 23 anos. Música está disponível nas plataformas digitais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 17:05

A participante do "Big Brother Brasil 23", Bruna Griphao lançou a música "Bandida" nesta segunda-feira (6), acompanhada do clipe. O single e o vídeo estão disponíveis nas plataformas de áudio e no YouTube.
O trabalho marca o início de uma nova fase profissional da artista. A canção é autoral e retrata o empoderamento feminino aos olhos e vivências da artista de 23 anos.
Atriz Bruna Griphao divulga capa do seu single
Atriz Bruna Griphao divulga capa do seu single "Bandida" Crédito: Reprodução/Instagram/@brunagriphao
"Eu sou compositora, sempre tive o hábito de escrever. Escrever tudo que acontecia comigo e botar no papel, em forma de poesia, em forma de música", conta a atriz.
"Para 'Bandida', que marca meu debut como cantora, a gente decidiu fazer um som mais leve. Eu levei para o estúdio um texto meu meio pronto, fui lapidando com a ajuda de profissionais, compositores, produtores, que me ajudaram a transformar aquilo em música e chegamos nesse resultado, que amei", completa.
Pouco tempo antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, Bruna gravou stories do Instagram soltando a voz ao som de Gloria Groove. "Eu sempre tive vontade de cantar, mas sempre me coloquei num lugar em que eu era só atriz, não cantora, mesmo nos papéis que eu fazia, onde eu tinha que cantar para os testes.", diz.
Ela também conta que a reação das pessoas ao soltar a voz na internet fez com que tomasse coragem para continuar. "Comecei a minha aula de canto e passei a me sentir mais segura. Além disso, me conectei também com as pessoas da música, que me fizeram acreditar que poderia dar certo."

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