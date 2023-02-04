BBB 23: 'Torço pela minha sanidade mental', diz Ana Clara sobre participantes

Ana Clara participou do reality em 2019 e trabalha no BBB pelo quinto ano consecutivo Crédito: Instagram/@anaclaraac

Ana Clara Lima participou do BBB 18 e não venceu o programa. Terminou em um honroso terceiro lugar ao lado do pai, Ayrton, e caiu nas graças do poderoso diretor da Globo, Boninho, que no ano seguinte a "escalou" de novo para a casa. A então estudante de jornalismo ganhou um emprego na emissora e não parou mais: lá se vão cinco anos que ela integra a equipe de apresentadores do reality.

Passou por Rede BBB, Plantão BBB e, em 2021, assumiu A Eliminação [por conta da gravidez da ex-apresentadora Vivian Amorim], no Multishow. Ao lado de Bruno de Luca, Ana Clara diz que se sente bem comandando o programa no canal fechado do grupo, e considera "cedo demais" para imaginar-se à frente da apresentação do reality -seja dividindo a função com Tadeu Schmidt, ou até mesmo em seu lugar. Mas, que as especulações existem, isso é fato.

"Ah...Falam isso, né? Mas acho que falar em apresentar o BBB é uma coisa muito prematura para mim. Trabalho na televisão só há cinco anos e a cada trabalho que eu faço, consigo evoluir e crescer", explica ela, que se diz fã do trabalho de Tadeu. "Tem feito um trabalho excelente, fico feliz só ser em considerada substituta dele, caso algo aconteça", diz, diplomática.

Ana Clara também falou sobre o BBB 23 e negou que torça por alguém. "Todos os anos nós estudamos todos os participantes, e é difícil tomar um partido. Nós vamos para um lugar que não é de espectador, é de quem está ali com a mão na massa. É diferente", explica. "Não torço para ninguém, não. Na verdade, torço por mim e pela minha sanidade mental"(risos).