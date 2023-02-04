Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Ator diz que príncipe Harry mentiu ao dizer como perdeu a virgindade atrás de pub
Babado!

Ator diz que príncipe Harry mentiu ao dizer como perdeu a virgindade atrás de pub

Filho do rei Charles 3° detalhou no livro de memórias 'Spare' com teria sido sua primeira vez
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 13:15

Príncipe Harry detalhou no livro de memórias 'Spare' com teria sido sua primeira vez
Príncipe Harry detalhou no livro de memórias 'Spare' com teria sido sua primeira vez Crédito: Reuters
Rupert Everett, 63, deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha ao revelar em entrevista ao jornal britânico Daily Telegraph que sabe com quem o príncipe Harry, 38, perdeu a virgindade. É que, segundo o ator, não foi da forma que o filho do rei Charles 3º, 74, contou no livro de memórias "Spare".
Na obra, lançada no dia 10 de janeiro, o irmão do príncipe William, 40, afirma que sua primeira vez foi com "uma mulher mais velha" que o tratou como um "jovem garanhão" e teria ocorrido em um descampado atrás de um "pub movimentado". Porém, Everrett diz que não foi exatamente assim que ocorreu.
"Eu sei quem é a mulher com quem ele perdeu a virgindade", afirmou na entrevista, dando uma piscadinha de olho, segundo o relato do jornal. "E não foi atrás de um pub. E não foi neste país. Estou apenas divulgando o que sei."
A publicação não informa qual seria a relação entre Everett e Harry. O ator já foi visto em duas ocasiões, em eventos públicos, com a rainha consorte Camilla, que é madrasta do príncipe. Ao Telegraph, uma fonte próxima a ele disse que o ator não teria como ter acesso a um detalhe tão pessoal sobre Harry.
Everett também já relatou um encontro com a princesa Margaret (1930-2002), tia-avó de Harry, durante participação no Graham Norton Show, em 2015. "Uma vez, por volta de 1986, fui ao teatro com ela e com sua dama de companhia", revelou. "Nunca mais fui convidado depois que ela percebeu que ali havia duas princesas -e uma delas era eu."

Veja Também

Mari Palma e Phelipe Siani anunciam separação: ‘História continua, mas de um jeito diferente’

RBD: Fãs relatam confusão, fila ‘quilométrica’ e dificuldades para comprar ingressos em SP

MPF pede prisão de Sikera Júnior e aplicação de multa por crime de racismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados