Ator diz que príncipe Harry mentiu ao dizer como perdeu a virgindade atrás de pub

Príncipe Harry detalhou no livro de memórias 'Spare' com teria sido sua primeira vez Crédito: Reuters

Rupert Everett, 63, deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha ao revelar em entrevista ao jornal britânico Daily Telegraph que sabe com quem o príncipe Harry, 38, perdeu a virgindade. É que, segundo o ator, não foi da forma que o filho do rei Charles 3º, 74, contou no livro de memórias "Spare".

Na obra, lançada no dia 10 de janeiro, o irmão do príncipe William, 40, afirma que sua primeira vez foi com "uma mulher mais velha" que o tratou como um "jovem garanhão" e teria ocorrido em um descampado atrás de um "pub movimentado". Porém, Everrett diz que não foi exatamente assim que ocorreu.

"Eu sei quem é a mulher com quem ele perdeu a virgindade", afirmou na entrevista, dando uma piscadinha de olho, segundo o relato do jornal. "E não foi atrás de um pub. E não foi neste país. Estou apenas divulgando o que sei."

A publicação não informa qual seria a relação entre Everett e Harry. O ator já foi visto em duas ocasiões, em eventos públicos, com a rainha consorte Camilla, que é madrasta do príncipe. Ao Telegraph, uma fonte próxima a ele disse que o ator não teria como ter acesso a um detalhe tão pessoal sobre Harry.