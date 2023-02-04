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Fim do relacionamento

Mari Palma e Phelipe Siani anunciam separação: ‘História continua, mas de um jeito diferente’

Eles contaram que decidiram se pronunciar agora após série de mensagens ofensivas, embora casamento já tivesse acabado há algum tempo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 10:36

Os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani estavam juntos há 6 anos
Os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani anunciaram o término pelas redes sociais Crédito: Instagram/@phelipe.siani
O relacionamento dos jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani chegou ao fim. Na noite desta sexta-feira, 3, eles utilizaram as redes sociais para comunicar a separação, após seis anos juntos. “A história continua como grandes amigos e parceiros profissionais”, escreveram os dois em post compartilhado em ambos os perfis.
Na mensagem, eles contaram que a decisão pelo término já havia ocorrido há algum tempo. Embora agora ainda não se sentissem preparados para falar sobre o assunto, optaram por se pronunciar após uma série de mensagens ofensivas que estavam recebendo.
“O nosso combinado era viver esse momento tão íntimo offline. Mas de uns tempos pra cá, a gente vem recebendo muitas mensagens invasivas, ofensivas e machistas, então a gente decidiu fazer esse anúncio agora, mesmo não estando preparados emocionalmente pra isso”, disseram os jornalistas.
O término ocorre cinco meses após o casamento, que foi celebrado no interior de São Paulo em agosto do ano passado. Mari e Phelipe começaram a namorar em 2017 enquanto trabalhavam na TV Globo. Em 2021, formalizaram o noivado com um pedido inspirado na série ‘Friends’.
No comunicado divulgado nesta sexta-feira, eles ainda pediram respeito e privacidade de todos que os acompanham. “Não tentem levantar motivos que não existem. Nosso amor simplesmente se transformou em algo diferente, mas igualmente bonito. E o nosso maior ato de amor agora é saber deixar o outro ir”, acrescentou o ex-casal, que também garantiu seguir como “grandes amigos e parceiros profissionais”.

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