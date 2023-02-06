BBB 23: Tina, Cezar Black e Gabriel Santana estão no 3° paredão

Cezar Black, Gabriel Santana e Tina são os emparedados da semana no BBB23 Crédito: Globo

Depois de muitas reviravoltas na semana, o terceiro paredão do Big Brother Brasil 23 foi formado e Cezar, Gabriel Santana e Tina estão na berlinda. O público vai escolher quem deve deixar a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (7).

Confira os pontos altos da noite:

A noite começou com a biomédica Paula, dona do Poder Curinga da semana, escolhendo se salvaria Gabriel ou Domitila da berlinda. Os dois foram pré-indicados ao Paredão por Tina, que atendeu ao Big Fone nesta semana. A escolha de Paula foi por salvar a modelo que agradeceu com "gratiluz".

Poder Curinga ? #BBB23:



Paula escolhe Domitila para se livrar do Paredão, Gabriel Santana segue na berlinda. #RedeBBB pic.twitter.com/4MBfNvZfUe — Big Brother Brasil (@bbb) February 6, 2023

Em seguida, o anjo da semana, Cristian, deu o colar da imunidade para a jogadora de vôlei Key Alves.

O líder da semana, Gustavo Cowboy, indicou Tina para o paredão, justificando falta de afinidade.

No confessionário, o enfermeiro Cezar Black foi o mais votado, com oito votos. Como contragolpe, Gabriel Santana escolheu a médica Amanda para a berlinda.

Os três disputaram a prova Bate e Volta, que consistia num jogo de memória. Amanda conseguiu escapar do paredão.

Amanda, Cezar e Gabriel Santana disputam a Prova Bate-Vota! ⚡ Para quem vai a sua torcida? pic.twitter.com/tsMg5CQfov — Big Brother Brasil (@bbb) February 6, 2023