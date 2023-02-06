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Na berlinda

BBB 23: Tina, Cezar Black e Gabriel Santana estão no 3° paredão

Depois de uma semana com leilão do Poder Curinga, Big Fone e prova Bate e Volta, mais um paredão é formado; resultado será anunciado nesta terça-feira, 7
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 09:46

Cezar Black, Gabriel Santana e Tina são os emparedados da semana no BBB23
Cezar Black, Gabriel Santana e Tina são os emparedados da semana no BBB23 Crédito: Globo
Depois de muitas reviravoltas na semana, o terceiro paredão do Big Brother Brasil 23 foi formado e Cezar, Gabriel Santana e Tina estão na berlinda. O público vai escolher quem deve deixar a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (7).
Confira os pontos altos da noite:
A noite começou com a biomédica Paula, dona do Poder Curinga da semana, escolhendo se salvaria Gabriel ou Domitila da berlinda. Os dois foram pré-indicados ao Paredão por Tina, que atendeu ao Big Fone nesta semana. A escolha de Paula foi por salvar a modelo que agradeceu com "gratiluz".
Em seguida, o anjo da semana, Cristian, deu o colar da imunidade para a jogadora de vôlei Key Alves.
O líder da semana, Gustavo Cowboy, indicou Tina para o paredão, justificando falta de afinidade. 
No confessionário, o enfermeiro Cezar Black foi o mais votado, com oito votos. Como contragolpe, Gabriel Santana escolheu a médica Amanda para a berlinda. 
Os três disputaram a prova Bate e Volta, que consistia num jogo de memória. Amanda conseguiu escapar do paredão.
Até a próxima terça (7), o público deve votar em quem quer ver fora do BBB 23: Tina, Cezar ou Gabriel Santana.

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