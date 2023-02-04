Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Arthur Aguiar recebe carro que ganhou na final do BBB 22

'Passa um filme na cabeça’, disse o campeão do reality ao compartilhar a novidade com os seguidores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 09:47

Um ano após a largada do Big Brother Brasil 22 e com uma nova edição no ar, o vencedor da última temporada do reality, Arthur Aguiar, recebeu o carro que ganhou na final do programa.
Através dos stories do Instagram, o ex-brother compartilhou a novidade e mostrou detalhes do veículo, um modelo Fiat Pulse Abarth, avaliado em R$ 150 mil.
"Hoje eu peguei o carro do BBB 22. O carro que eu ganhei na final. Peguei hoje na concessionária e fiz vários vídeos legais. Vou mostrar para vocês", disse.
Mais tarde, ele publicou um vídeo do carro sendo "revelado" e escreveu: "Muito feliz por receber esse presente. Sem palavras para agradecer. Passa um filme na cabeça de como conquistamos esse carro. Sem vocês, nada teria sido possível".
O ganhador ainda mostrou partes internas do veículo, incluindo o volante, a chave, o painel, banco customizado e compartimentos. "Lindo, lindo o carro, gente. Animal. Sem palavras", disse.
Aguiar foi o vencedor do BBB 22 com 68,96% dos votos e, além do carro, conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ele disputava a final com Paulo André e Douglas Silva, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Veja Também

Diogo Mello, marido de Fabiana Karla, anuncia separação do casal

Família e suposto namorado de Gugu Liberato se unem contra Rose Miriam pela herança

Sérgio Mallandro passa por cirurgia: 'Daqui a pouquinho estou dando cambalhota'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: lançamento de esgoto em praias de Vitória; o que dizem os órgãos
Imagem de destaque
Polícia prende 2 por tráfico e apreende metralhadora caseira em Marataízes
Imagem de destaque
BBB 26: Vencedor da prova do anjo terá contato físico com pessoa querida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados