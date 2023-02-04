Arthur Aguiar recebe carro que ganhou na final do BBB 22

Um ano após a largada do Big Brother Brasil 22 e com uma nova edição no ar, o vencedor da última temporada do reality, Arthur Aguiar, recebeu o carro que ganhou na final do programa.

Através dos stories do Instagram, o ex-brother compartilhou a novidade e mostrou detalhes do veículo, um modelo Fiat Pulse Abarth, avaliado em R$ 150 mil.

"Hoje eu peguei o carro do BBB 22. O carro que eu ganhei na final. Peguei hoje na concessionária e fiz vários vídeos legais. Vou mostrar para vocês", disse.

Hoje a felicidade do @Aguiarthur tá dobrada duas notícias maravilhosa vc merece muito @Aguiarthur .♥️♥️♥️♥️♥️O carro do programa e o seu amigo Martins na sua casa 👏👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xM09X3WD4m — sonia✨ (@sonia67074756) February 1, 2023

Mais tarde, ele publicou um vídeo do carro sendo "revelado" e escreveu: "Muito feliz por receber esse presente. Sem palavras para agradecer. Passa um filme na cabeça de como conquistamos esse carro. Sem vocês, nada teria sido possível".

O ganhador ainda mostrou partes internas do veículo, incluindo o volante, a chave, o painel, banco customizado e compartimentos. "Lindo, lindo o carro, gente. Animal. Sem palavras", disse.

Carro do campeão 🏆 do BBB22 @Aguiarthur eu faço parte dessa história ✨️✨️💫💫🍞🙌🙌👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/hybw3HDVYV — Página100%Aguiar✨️💫 (@AiltonF38921305) February 1, 2023