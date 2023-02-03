Família e suposto namorado de Gugu Liberato se unem contra Rose Miriam pela herança

Briga pela herança de Gugu Liberato continua dividindo sua família Crédito: Reprodução

A disputa pela herança do apresentador Gugu Liberato, falecido há 3 anos, está dando pano para manga! Como novidade, a família se uniu contra o suposto namorado do apresentador, o chef de cozinha Thiago Salvático, para expor Rose Miram, mãe dos três filhos do jornalista. A acusação da vez é que Rose não possuía uma união estável com o famoso.

Segundo informações do colunista Leo Dias, o objetivo da defesa da família é tirar (de qualquer forma) Rose de sua herança, fazendo com que ela não receba sua parte.

Os advogados representantes da família afirmam que outras testemunhas, além de Thiago, serão ouvidas, como os apresentadores Geraldo Luis, Sonia Abrão, Otávio Mesquita, Leão Lobo e Márcia Goldschmidt que, segundo o argumento, acompanharam a criação dos três filhos de Gugu.

Segundo Leo Dias, "a petição foi protocolada em 30 de janeiro de 2023 e a audiência irá acontecer de forma híbrida, com os depoimentos da parte a favor de Gugu de forma presencial e os de Rose Miriam e suas filhas, que moram em Orlando, nos EUA, por videoconferência".

Rose é mãe de João Augusto, de 21 anos, e das gêmeas Marina e Sofia, de 19 anos, e procura na Justiça o reconhecimento de união estável com Gugu. A herança do apresentador é estipulada em torno de R$ 1 bilhão.

Em novembro, Miriam entrou na Justiça cobrando os valores devidos da pensão que recebe da herança de Gugu. Segundo informações do jornal Extra, ela recebe, por mês, cerca de 10 mil dólares. Entretanto, de acordo com o que o advogado detalhou na época, os pagamentos estariam sendo realizados de forma incorreta.

"A Justiça fixou em favor de Rose Miriam uma verba no importe de 10 mil dólares por mês que deve ser pago pelo Espólio", afirmou o advogado Nelson Wilians, representante de Rose no processo, por uma nota da imprensa.

"Como esse valor, até outubro de 2021, não foi pago de forma correta, sempre em quantia menor, Rose Miriam, no final do passado (2021), entrou com uma ação de execução para cobrar a diferença desses meses", pontuou sua defesa.