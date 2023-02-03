Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • BBB 23: Cristian cogita ficar com Paula só para tirar informações sobre o jogo
Interesse

BBB 23: Cristian cogita ficar com Paula só para tirar informações sobre o jogo

A ideia do empresário é se aproximar da biomédica, ganhar sua confiança, e descobrir o que pensam e andam falando o grupo oponente ao dele
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 09:46

Cristian pretende seduzir sister para conseguir informações
Cristian pretende seduzir sister para conseguir informações Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo
Ao que tudo indica, o empresário Cristian seguirá os passos bastante reprovados de participantes do BBB 20 de tentar seduzir uma mulher na casa para arrancar dela algumas informações sobre o grupo rival. Foi isso o que ele cogitou na madrugada desta sexta-feira (3) em conversa com o novo líder Gustavo no BBB 23.
A ideia dele é se aproximar de Paula, ganhar a confiança dela e depois tirar da biomédica o maior número de informações que ele conseguir a respeito do que pensam e andam falando o grupo oponente ao dele.
"Tentar articular, ver se ela solta alguma coisa", emendou o empresário. "Não sei, a Paula é esperta", rebateu Gustavo. "Ela é esperta, mas nós somos mais ainda", disse Key Alves.
Pelas redes sociais, muita gente foi contra a estratégia. "Eles falam tanto de jogo sujo e quem está fazendo agora são eles mesmos com essa história do Cristian. São os novos Petrix e Lucas (competidores do BBB 20)", disse o perfil de Luanne.

Veja Também

BBB 23: Justiça penhora possíveis prêmios e cachês de MC Guimê no programa

Gustavo vence prova e é o terceiro Líder do BBB 23

"Não tenho medo de arriscar no jogo", diz Gabriel, 2º eliminado do BBB 23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bbb 23
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados