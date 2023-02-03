BBB 23: Cristian cogita ficar com Paula só para tirar informações sobre o jogo

Cristian pretende seduzir sister para conseguir informações Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

Ao que tudo indica, o empresário Cristian seguirá os passos bastante reprovados de participantes do BBB 20 de tentar seduzir uma mulher na casa para arrancar dela algumas informações sobre o grupo rival. Foi isso o que ele cogitou na madrugada desta sexta-feira (3) em conversa com o novo líder Gustavo no BBB 23.

A ideia dele é se aproximar de Paula, ganhar a confiança dela e depois tirar da biomédica o maior número de informações que ele conseguir a respeito do que pensam e andam falando o grupo oponente ao dele.

"Tentar articular, ver se ela solta alguma coisa", emendou o empresário. "Não sei, a Paula é esperta", rebateu Gustavo. "Ela é esperta, mas nós somos mais ainda", disse Key Alves.