BBB 23: Cristian cogita ficar com Paula só para tirar informações sobre o jogo

Ao que tudo indica, o empresário Cristian seguirá os passos bastante reprovados de participantes do BBB 20 de tentar seduzir uma mulher na casa para arrancar dela algumas informações sobre o grupo rival. Foi isso o que ele cogitou na madrugada desta sexta-feira (3) em conversa com o novo líder Gustavo no BBB 23.
A ideia dele é se aproximar de Paula, ganhar a confiança dela e depois tirar da biomédica o maior número de informações que ele conseguir a respeito do que pensam e andam falando o grupo oponente ao dele.
"Tentar articular, ver se ela solta alguma coisa", emendou o empresário. "Não sei, a Paula é esperta", rebateu Gustavo. "Ela é esperta, mas nós somos mais ainda", disse Key Alves.
Pelas redes sociais, muita gente foi contra a estratégia. "Eles falam tanto de jogo sujo e quem está fazendo agora são eles mesmos com essa história do Cristian. São os novos Petrix e Lucas (competidores do BBB 20)", disse o perfil de Luanne.