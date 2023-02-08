Justiça pode apreender passaporte de Dado Dolabella após falência decretada

A vida de Dado Dolabella está pra lá de complicada. Segundo apurou o colunista Lucas Pasin, do portal UOL, o ator - affair de Wanessa Camargo - pode ter seu passaporte retido pela Justiça e, assim, ficar impossibilitado de sair do país.
O motivo: um processo movido contra ele por dívidas de aluguel de um imóvel de onde foi despejado em 2013, no Rio de Janeiro. Segundo o jornalista, a dúvida chega a mais de R$ 450 mil, com ajustes e correções monetárias.
Dado teve declarada sua insolvência civil - que se assemelha à falência - pela Justiça em setembro do ano passado. A insolvência - conforme descreveu o UOL - é caracterizada por uma decisão judicial quando as dívidas são maiores que o patrimônio do devedor. Com o reconhecimento da insolvência, quem está devendo perde o direito de administrar seus bens, que passam a ser geridos pelo maior credor. No caso de Dado, a Justiça determinou um advogado como administrador.
O Tribunal do Rio de Janeiro tenta encontrá-lo, mas não obteve sucesso. De acordo com o colunista Léo Dias, na ação, a defesa da proprietária do imóvel cita o relacionamento de Dado Dolabella com Wanessa Camargo. Diante da dificuldade em achá-lo, procuradores devem ir atrás do ator nos endereços da cantora, seja em São Paulo ou em Goiás.
Segundo documento que circula na Justiça, ao qual o portal UOL teve acesso, Dado Dolabella somou mais de dez meses de aluguel atrasado no apartamento, até 2013, quando foi despejado sem pagar a dívida.