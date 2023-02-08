Justiça pode apreender passaporte de Dado Dolabella após falência decretada

Dado Dolabella tem dívida com aluguéis de apartamento no Rio e está sendo procurado pela Justiça Crédito: Reprodução/Instagram

A vida de Dado Dolabella está pra lá de complicada. Segundo apurou o colunista Lucas Pasin, do portal UOL, o ator - affair de Wanessa Camargo - pode ter seu passaporte retido pela Justiça e, assim, ficar impossibilitado de sair do país.

O motivo: um processo movido contra ele por dívidas de aluguel de um imóvel de onde foi despejado em 2013, no Rio de Janeiro. Segundo o jornalista, a dúvida chega a mais de R$ 450 mil, com ajustes e correções monetárias.

Dado teve declarada sua insolvência civil - que se assemelha à falência - pela Justiça em setembro do ano passado. A insolvência - conforme descreveu o UOL - é caracterizada por uma decisão judicial quando as dívidas são maiores que o patrimônio do devedor. Com o reconhecimento da insolvência, quem está devendo perde o direito de administrar seus bens, que passam a ser geridos pelo maior credor. No caso de Dado, a Justiça determinou um advogado como administrador.