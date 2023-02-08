Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu ruim

Justiça pode apreender passaporte de Dado Dolabella após falência decretada

Segundo colunista, motivo da apreensão seria um processo movido contra ele por dívidas de aluguel de um imóvel de onde foi despejado em 2013, no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 11:51

Dado Dolabella tem dívida com aluguéis de apartamento no Rio e está sendo procurado pela Justiça
Dado Dolabella tem dívida com aluguéis de apartamento no Rio e está sendo procurado pela Justiça Crédito: Reprodução/Instagram
A vida de Dado Dolabella está pra lá de complicada. Segundo apurou o colunista Lucas Pasin, do portal UOL, o ator - affair de Wanessa Camargo - pode ter seu passaporte retido pela Justiça e, assim, ficar impossibilitado de sair do país.
O motivo: um processo movido contra ele por dívidas de aluguel de um imóvel de onde foi despejado em 2013, no Rio de Janeiro. Segundo o jornalista, a dúvida chega a mais de R$ 450 mil, com ajustes e correções monetárias.
Dado teve declarada sua insolvência civil - que se assemelha à falência - pela Justiça em setembro do ano passado. A insolvência - conforme descreveu o UOL - é caracterizada por uma decisão judicial quando as dívidas são maiores que o patrimônio do devedor. Com o reconhecimento da insolvência, quem está devendo perde o direito de administrar seus bens, que passam a ser geridos pelo maior credor. No caso de Dado, a Justiça determinou um advogado como administrador.
O Tribunal do Rio de Janeiro tenta encontrá-lo, mas não obteve sucesso. De acordo com o colunista Léo Dias, na ação, a defesa da proprietária do imóvel cita o relacionamento de Dado Dolabella com Wanessa Camargo. Diante da dificuldade em achá-lo, procuradores devem ir atrás do ator nos endereços da cantora, seja em São Paulo ou em Goiás.
Segundo documento que circula na Justiça, ao qual o portal UOL teve acesso, Dado Dolabella somou mais de dez meses de aluguel atrasado no apartamento, até 2013, quando foi despejado sem pagar a dívida. 

Veja Também

Justiça procura por Dado Dolabella em endereços de Wanessa Camargo por falência

Dado Dolabella se declara para Wanessa Camargo no aniversário dela

Dado Dolabella posta declaração para Wanessa: 'Só amor mesmo'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Wanessa Camargo Dado Dolabella
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados