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Música

Linkin Park lança 'Lost', música inédita retirada dos arquivos do álbum 'Meteora'

Nova faixa, que chegou com um clipe em animação, foi encontrada mixada enquanto o grupo vasculhava os discos rígidos da época para preparar o relançamento do álbum
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 13:34

Cena do clipe
Cena do clipe "Lost", do Linkin Park Crédito: Reprodução/YouTube
A banda Linkin Park lançou nesta sexta-feira, 10, uma música inédita: Lost. A canção estava nos arquivos da banda do álbum Meteora e foi encontrada mixada enquanto o grupo vasculhava os discos rígidos da época para preparar o relançamento do álbum indicado ao Grammy. Meteora 20th Anniversary Edition será lançado no dia 7 de abril de 2023 e estará disponível para streaming e download digital.
"Encontrar esta faixa foi como encontrar uma foto favorita que você havia esquecido ter tirado, como se ela estivesse esperando o momento certo para se revelar. Durante anos, os fãs nos pedem para lançar algo com a voz de Chester [Bennington], e estou emocionado por termos sido capazes de fazer isso acontecer de uma maneira tão especial", disse Mike Shinoda. Chester, o cantor da banda, morreu em 2017.
A divulgação da faixa aconteceu como um jogo de charadas no site da banda. Para desbloquear o mistério, os fãs precisavam reunir corretamente as pistas.
O Meteora foi lançado originalmente em março de 2003 e alcançou a posição #1 na Billboard Top 200 antes de atingir a marca 7x-platina nos Estados Unidos. O disco traz faixas memoráveis como Numb, que eclipsou 1 bilhão de streams no Spotify e 1,8 bilhão de visualizações no YouTube de seu videoclipe.

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