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Sertanejo

Thaeme e Thiago "caem em cilada" na faixa inédita "Trouxa Mesmo"

Composição - que promete ser hit nas próximas semanas - está disponível em todas as plataformas de música
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 13:53

Thaeme e Thiago estão lançando faixa inédita no mercado:
Thaeme e Thiago estão lançando faixa inédita no mercado: "Trouxa Mesmo" Crédito: Mauricio Antonio/Divulgação
Que atire a primeira pedra quem nunca fez papel de palhaço na vida! É esse o mote de "Trouxa Mesmo", nova canção da dupla Thaeme e Thiago divulgada nesta quinta (9). O clipe foi publicado nesta sexta (10) no canal oficial da dupla no YouTube.
"Todo mundo, algum dia na vida, já foi trouxa, né? Seja na vida amorosa, social, familiar, profissional… é isso o que torna essa música tão divertida. A melodia chiclete e o refrão fácil deixam ela ainda mais gostosa", diverte-se Thaeme.
"Trouxa Mesmo é uma música que gera identificação. Todo mundo lembra de algum episódio em que caiu em uma cilada. É uma música leve, que faz com que as pessoas lembrem dos seus momentos sendo trouxa e se divirtam com isso. A dupla sempre busca uma maneira de deixar a sofrência mais leve e isso tem agradado nossos fãs e os novos ouvintes", fala Thiago.
Atentos a todos os detalhes do novo trabalho, Thaeme e Thiago escolheram Felipinho Silva para assinar a produção da faixa. "Eu gosto muito de pesquisar referências, entender o que está tocando nos outros gêneros, nas outras regiões e o Felipinho também é assim. Ele entendeu a essência de Thaeme e Thiago e trouxe uma ousadia que fez todo sentido para a gente. A produção é sempre um processo que eu gosto muito, pensar em cada detalhe, em cada instrumento e em como a música vai chegar ao nosso público também", explica Thiago.
"A gente participou de perto de toda essa produção. Foi um processo muito prazeroso, leve e o resultado ficou além das nossas expectativas", conclui Thaeme.

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