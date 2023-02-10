BBB 23: Madrugada pós-prova tem decepções com Líder e desentendimento por comida

A segunda liderança consecutiva de Gustavo no "Big Brother Brasil 23" marcou esta quinta-feira, 9. Afinal, além de vencer a prova, o brother escapou do Paredão, já que ele havia sido indicado diretamente à berlinda após atender o Big Fone mais cedo. A reviravolta, então, mexeu com a casa. Durante a madrugada, os participantes traçaram estratégias de jogo e protagonizaram desentendimentos