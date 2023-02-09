BBB 23: Larissa dá tapa em Bruna e internautas reclamam de agressão

Larissa deu um tapa em Bruna após uma brincadeira e muitos internautas pediram sua expulsão por agressão Crédito: Reprodução/ Rede Globo

A madrugada de quinta (9) no "BBB 23" foi pra lá de polêmica. Logo após a Festa do Líder, Bruna decidiu cutucar o bumbum de Larissa, que estava deitada com Fred na cama do Quarto Deserto. A amiga não gostou da brincadeira e deu um tapa na atriz.

A situação logo virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Internautas se dividiram sobre a postura da personal trainer catarinense. Apesar dos três rirem com a situação, a atitude foi apontada por algumas pessoas na web como agressão. No Twitter, chegaram a relembrar da expulsão de Hariany, no "BBB 19", que empurrou Paula após uma noite de bebedeira.

Nas redes, a opinião dos espectadores se dividiu. Teve quem defendesse a expulsão de Larissa por agressão - o que vai contra as regras do programa - ou mesmo quem apontasse que foi apenas um reflexo e uma brincadeira. De qualquer forma, a Rede Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto.

"Por muito menos a Haryane foi expulsa, né? Direitos iguais ou Larissa é privilegiada mesmo? Queremos resposta", apontou uma internauta.

@boninho @tadeuschmidt por muito menos a hariane foi expulsa né? Maria tbm !

Direitos iguais ou Larissa e privilegiada mesmo ?

Queremos resposta

LARISSA EXPULSA pic.twitter.com/2mroyZueEc — Edjane Sousa (@EdjaneSousa16) February 9, 2023

"Se a Hariany e Ana Paula foram expulsas… essa aí também tem que ser, nada mais justo", retrucou outro twitteiro.

Se a Hariany, Ana Paula foi expulsa… essa aí também tem que ser, nada mais justo



LARISSA EXPULSA pic.twitter.com/34W21TvzHO — dani ? (@umadaniii_) February 9, 2023

A ala dos defensores de Larissa contou com muitos apoiadores. "O povo achando que a Larissa vai ser expulsa por agressão, socorro! Fred tacou uma toalha com bem mais força na cara do 'Alface' e a produção entendeu que foi brincadeira. Aliás, ninguém pediu expulsão. Agora só porque foi Larissa, fã iludido acha que é agressão", retrucou um rapaz pelo Twitter.

O povo achando que a Larissa vai ser expulsa por agressão socorro gaheigeahgag

Fred tacou uma toalha com bem mais força na cara do Alface e a produção entendeu que foi brincadeira. (Aliás ninguém pediu expulsão)

Agora só porque foi a Larissa fã iludido da Keynga acha q é agressão — Timmy (@ToothyEGO) February 9, 2023

"Povo acusando Larissa de agressão. Se chamar atenção dela ou expulsar, vai ter que fazer o mesmo com o Bruno, que assediou tentando beijar o Mosca e a Paula e também querendo levantar a blusa do Sapato enquanto ele trocava de roupa", relembrou outra pessoa na web.