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Polêmica

BBB 23: Larissa dá tapa em Bruna e internautas reclamam de agressão

Logo após festa do líder, atriz decidiu cutucar o bumbum da personal trainer, que estava deitada com Fred na cama do Quarto Deserto. A amiga não gostou da brincadeira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 13:29

Larissa deu um tapa em Bruna após uma brincadeira e muitos internautas pediram sua expulsão por agressão
Larissa deu um tapa em Bruna após uma brincadeira e muitos internautas pediram sua expulsão por agressão Crédito: Reprodução/ Rede Globo
A madrugada de quinta (9) no "BBB 23" foi pra lá de polêmica. Logo após a Festa do Líder, Bruna decidiu cutucar o bumbum de Larissa, que estava deitada com Fred na cama do Quarto Deserto. A amiga não gostou da brincadeira e deu um tapa na atriz. 
A situação logo virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Internautas se dividiram sobre a postura da personal trainer catarinense. Apesar dos três rirem com a situação, a atitude foi apontada por algumas pessoas na web como agressão. No Twitter, chegaram a relembrar da expulsão de Hariany, no "BBB 19", que empurrou Paula após uma noite de bebedeira.  
Nas redes, a opinião dos espectadores se dividiu. Teve quem defendesse a expulsão de Larissa por agressão - o que vai contra as regras do programa - ou mesmo quem apontasse que foi apenas um reflexo e uma brincadeira. De qualquer forma, a Rede Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto. 
"Por muito menos a Haryane foi expulsa, né? Direitos iguais ou Larissa é privilegiada mesmo? Queremos resposta", apontou uma internauta. 
"Se a Hariany e Ana Paula foram expulsas… essa aí também tem que ser, nada mais justo", retrucou outro twitteiro.
A ala dos defensores de Larissa contou com muitos apoiadores. "O povo achando que a Larissa vai ser expulsa por agressão, socorro! Fred tacou uma toalha com bem mais força na cara do 'Alface' e a produção entendeu que foi brincadeira. Aliás, ninguém pediu expulsão. Agora só porque foi Larissa, fã iludido acha que é agressão", retrucou um rapaz pelo Twitter.
"Povo acusando Larissa de agressão. Se chamar atenção dela ou expulsar, vai ter que fazer o mesmo com o Bruno, que assediou tentando beijar o Mosca e a Paula e também querendo levantar a blusa do Sapato enquanto ele trocava de roupa", relembrou outra pessoa na web.

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