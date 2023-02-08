BBB 23: Marvvila diz que tem 'um dedo extra'; entenda a polidactilia

Marvvila contou que possui um dedo extra na mão Crédito: Reprodução @Marvvila

A cantora Marvvila, participante do Big Brother Brasil 23, revelou, em conversa com o brother Ricardo, que possui um dedo extra na mão, ao lado do dedo mínimo, condição conhecida como polidactilia.

A cantora explicou que existe um componente genético forte em sua família, e muitos parentes também possuem dedos a mais. Ela disse que o seu dedo extra nasceu na mão, ao lado do mindinho. “Eu nasci assim. Vamos lá: meu avô, minha mãe, os filhos da minha mãe, a irmã da minha mãe, os sete filhos da irmã da minha mãe, meus primos, os filhos dos meus primos. Genética fortíssima”, disse

Ela chegou a procurar um dermatologista para removê-lo antes de ser confinada, mas o médico não o retirou por completo. “Eu odeio isso aqui, morro de vergonha”, disse.

O ortopedista Marcos Cortelazo, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), explica que a polidactilia é caracterizada pela presença de um número aumentado de dedos nas mãos ou nos pés. "Esses dedos extranumerários podem ser completos, isto é, totalmente formados, com ossos e articulações, ou não, por exemplo, podem ser constituídos apenas de pele”.

De acordo com o especialista, a condição pode ocorrer por conta de uma mutação genética causada por um alelo autossômico dominante. “Existem duas possibilidades de herança familiar. Se apenas um dos pais possuir o problema, as chances de o filho nascer com polidactilia são de 50%, contra 100% caso ambos os pais possuam a condição”, explica o médico.

Marcos Cortelazo explica que a polidactilia tem diversas variações, que podem ser causadas por apenas um gene. No caso de Marvvila, trata-se de polidactilia ulnar ou pós-axial, quando o dedo extra fica ao lado do dedo mínimo.

TIPOS

O ortopedista André Machado, especialista em cirurgia da mão e microcirurgia da Unimed Vitória, explica que existem três tipos de polidactilia. "A pré-axial, quando há um dedo extranumerário próximo ao polegar; a central, quando aumenta um dos dedos centrais; e a pós-axial, aumentando um dedo próximo ao dedo mínimo, o mindinho. Quando a polidactilia é próxima ao dedo mínimo, ela é mais incidente em negros. Já a que é próxima ao polegar, é mais comum em brancos e calcasianos", diz André Machado.

"A polidactilia pode ser simples ou complexa. Isso depende se o dedo vai ser totalmente formado com osso, tendão, pele e nervos, ou somente um anexo, que é uma pequena quantidade de pele aumentada próxima a um dos dedos"

QUANDO OPERAR?

Geralmente a polidactilia não atrapalha no dia a dia. A cirurgia é recomendada justamente quando ela começa a atrapalhar. "Caso esse aumento da quantidade de dedos passe a limitar a função da mão, a cirurgia é indicada. Mas também existem casos de indicação cirúrgica por questões estéticas e sociais. Sabemos que o bullying entre as crianças é uma coisa muito forte e que pode afetar muito o psicológico da pessoa. Então, é indicado que essa cirurgia seja feita antes da pré-escola para que essa criança não passe por situações de constrangimento", diz André Machado.