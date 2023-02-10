Ana Maria Braga tem crise de riso fazendo receita com linguiça e vira meme

Nesta quinta-feira, 9, Ana Maria Braga teve uma crise de riso enquanto preparava uma receita de lombo suíno ao vivo no programa Mais Você, da TV Globo.
Para o prato, uma linguiça calabresa precisava ser colocada dentro da peça de lombo, mas a apresentadora enfrentou dificuldade nesta etapa do processo. Ela começou a rir da situação e brincou: "Essa linguiça não quer passar para o outro lado, porque não tem muita lubrificação".
Ana Maria continuou rindo: "Estão me dizendo aqui que tem linguiça fina. Tem linguiça de todo jeito. Tem linguiça fina, grossa, mas cada um escolhe. Escolhe não, ganha uma na vida".
Não demorou para que a cena chegasse às redes sociais e o nome de Ana Maria ficasse entre os tópicos mais comentados do Twitter.
"11 da manhã de uma quinta feira e a Ana Maria Braga falando isso. Impossível não amar", escreveu um internauta. "Ana Maria é uma fábrica de meme", disse outro.