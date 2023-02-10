Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Redes sociais

Ana Maria Braga tem crise de riso fazendo receita com linguiça e vira meme

Apresentadora fez receita e gerou risadas no estúdio; momento viralizou nas redes sociais
Agência Estado

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 10:44

Ana Maria tem crise de riso no Mais Você com piada sobre linguiça Crédito: Reprodução/TV Globo
Nesta quinta-feira, 9, Ana Maria Braga teve uma crise de riso enquanto preparava uma receita de lombo suíno ao vivo no programa Mais Você, da TV Globo.
Para o prato, uma linguiça calabresa precisava ser colocada dentro da peça de lombo, mas a apresentadora enfrentou dificuldade nesta etapa do processo. Ela começou a rir da situação e brincou: "Essa linguiça não quer passar para o outro lado, porque não tem muita lubrificação".
Ana Maria continuou rindo: "Estão me dizendo aqui que tem linguiça fina. Tem linguiça de todo jeito. Tem linguiça fina, grossa, mas cada um escolhe. Escolhe não, ganha uma na vida".
Não demorou para que a cena chegasse às redes sociais e o nome de Ana Maria ficasse entre os tópicos mais comentados do Twitter.
"11 da manhã de uma quinta feira e a Ana Maria Braga falando isso. Impossível não amar", escreveu um internauta. "Ana Maria é uma fábrica de meme", disse outro. Veja abaixo as reações:

Tópicos Relacionados

ana maria braga Famosos Redes Sociais Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados