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Frustração

Influencer é impedido de propor casamento em voo e acusa cia aérea de homofobia

Em post na internet, Lucas Estevam afirmou ter se sentido negligenciado. "Só chorava de decepção por planejar algo tão lindo e especial e ser proibido de demonstrar a bordo", disse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 13:34

Lucas Estevam, do perfil 'Estevam pelo Mundo', detalhou na internet tentativa frustrada de pedir o namorado em casamento
Lucas Estevam, do perfil 'Estevam pelo Mundo', detalhou na internet tentativa frustrada de pedir o namorado em casamento Crédito: Reprodução/ Instagram @estevampelomundo
Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, o influenciador Lucas Estevam, do perfil Estevam Pelo Mundo, viralizou nas redes sociais, nesta quarta (8), após aparecer chorando. O motivo: ele acusa uma companhia aérea de homofobia por supostamente não autorizar que ele pedisse o noivo em casamento durante um voo, que seguia dos Estados Unidos para o Brasil.
"É aquela frase: 'Expectativa é de quem cria' é muito verdade", começou, acrescentando na legenda do vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais: "Acabei de viver o meu pior voo da vida. Nunca imaginei me frustrar tanto".
Lucas Estevam afirma ter sido empedido de pedir o namorado em casamento durante voo
Lucas Estevam afirma ter sido impedido de pedir o namorado em casamento durante voo Crédito: Reprodução/ Instagram @estevampelomundo
Em uma mensagem pelos stories, Lucas continuou seu desabafo. "Já faz 24h que pousei e não paro de chorar de frustração. Atrás do Estevam Pelo Mundo tem uma pessoa física, o Lucas Estevam. Ele tem seus sonhos como qualquer outro passageiro. Tem a sua vida pessoal como qualquer outra pessoa. Há mais de 6 anos tenho um namorado incrível, que esteve comigo em muitos momentos especiais. O dia de ontem era para ser muito especial! Antes de a @azulinhasaereas proibir o pedido público de casamento de 2 homens a bordo, eu tinha certeza de que seria o dia mais incrível da minha vida", lamentou.
Em outra mensagem publicada em suas redes, e ainda chorando muito, ele confessou - por meio de texto - que a suposta negativa ao seu pedido de casamento partiu do piloto do voo.
"Me senti tão negligenciado, que mal conseguia falar. Eu só chorava de decepção por planejar algo tão lindo e especial e ser proibido de demonstrar a bordo", disse ele, apontando possível caso de homofobia por parte da companhia aérea.
Lucas Estevam afirma ter sido empedido de pedir o namorado em casamento durante voo
Lucas Estevam afirma ter sido impedido de pedir o namorado em casamento durante voo Crédito: Reprodução/Instagram @estevampelomundo
De acordo com matéria publicada pelo portal "Quem", o influencer decidiu pedir o namorado em casamento durante voo entre Fort Lauderdale e Campinas, sua cidade natal. No entanto, segundo o rapaz, o piloto alegou que ele teria que falar com a equipe de marketing da empresa. "Para este perfil de pedido é necessário falar com o marketing da companhia aérea, pois é importante que eles autorizem e alinhem tudo para evitar problemas e incômodo a outros passageiros".
O portal procurou a companhia aérea em busca de mais informações sobre o assunto. A Azul Linhas Aéreas emitiu um comunicado referente ao caso. "A Azul informa que tomou conhecimento da situação envolvendo o influenciador Lucas Estevam em seu voo, na última terça-feira, e que já está apurando o fato. A companhia preza em oferecer a melhor experiência de voo aos seus Clientes, indo muito além de somente transportar pessoas. A Azul lamenta o ocorrido que em nada condiz com os valores da empresa".

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