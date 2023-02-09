Big fone: Gustavo atende e vai parar no paredão com Bruno Gaga

O Big Fone tocou pela segunda vez no jogo, na manhã desta quinta (9), e quem atendeu foi o Gustavo Caubói. Pela dinâmica da semana no BBB 23, o brother está automaticamente no paredão. Além de estar emparedado, ele tinha que indicar mais uma pessoa para a berlinda e escolheu o alagoano Bruno.
Mas, nem tudo está perdido para os dois! Eles ainda têm chance de escapar do quinto paredão, caso vençam a Prova do Líder, que acontecerá na noite desta quinta (9), ou a prova Bate-Volta deste domingo (12).
COMO FOI?
Caubói foi o mais rápido e, ao atender o telefone azul, escutou a seguinte mensagem do Big Boss: "Atenção, preste muita atenção. Você está no Paredão e deve indicar imediatamente alguém para ir ao Paredão com você. Você pode indicar qualquer um na casa. Faça isso imediatamente e comunique agora a sua decisão a todos".
Depois de esperar todos os brothers chegarem à área externa para avisar que está emparedado e que deveria indicar mais uma pessoa. A escolha foi o alagoano Bruno Gaga. Como justificativa, Caubói disse que seria essa a sua indicação caso fosse líder.