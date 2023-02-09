Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB23

Big fone: Gustavo atende e vai parar no paredão com Bruno Gaga

O caubói atendeu à ligação na manhã desta quinta (9), foi direto para o Paredão e levou o alagoano junto
Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 12:10

Gustavo Caubói atendeu o Big Fone e foi direto para o paredão Crédito: PGM1/Globo
O Big Fone tocou pela segunda vez no jogo, na manhã desta quinta (9), e quem atendeu foi o Gustavo Caubói. Pela dinâmica da semana no BBB 23, o brother está automaticamente no paredão. Além de estar emparedado, ele tinha que indicar mais uma pessoa para a berlinda e escolheu o alagoano Bruno.
Mas, nem tudo está perdido para os dois! Eles ainda têm chance de escapar do quinto paredão, caso vençam a Prova do Líder, que acontecerá na noite desta quinta (9), ou a prova Bate-Volta deste domingo (12).

COMO FOI?

Caubói foi o mais rápido e, ao atender o telefone azul, escutou a seguinte mensagem do Big Boss: "Atenção, preste muita atenção. Você está no Paredão e deve indicar imediatamente alguém para ir ao Paredão com você. Você pode indicar qualquer um na casa. Faça isso imediatamente e comunique agora a sua decisão a todos".
Depois de esperar todos os brothers chegarem à área externa para avisar que está emparedado e que deveria indicar mais uma pessoa. A escolha foi o alagoano Bruno Gaga. Como justificativa, Caubói disse que seria essa a sua indicação caso fosse líder.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados