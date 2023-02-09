Madonna rebate comentários sobre sua aparência: 'Etarismo e misoginia'

Madonna durante a cerimônia do Grammy Awards 2023, onde foi criticada pela sua aparência Crédito: Reuters/Folhapress

Madonna utilizou o Instagram, nesta terça-feira, 7, para rebater internautas que afirmaram que ela estava com o rosto inchado e criticaram sua aparência no Grammy Awards 2023.

A cantora de 64 anos fez uma aparição na premiação, que ocorreu no último domingo, 5, para introduzir a apresentação de Sam Smith e Kim Petras.

Em seu texto, Madonna afirmou que muitos escolheram ignorar o discurso que fez no evento, no qual agradeceu a artistas que promovem mudança, para focar em fotos que "distorceram" seu rosto.

"Mais uma vez, sou pega pela etarismo [preconceito de idade] e pela misoginia que permeia o mundo em que vivemos. Um mundo que se recusa a celebrar mulheres com mais de 45 anos e sente a necessidade de puni-las se elas continuam obstinadas, trabalhadoras e aventureiras", escreveu.

A artista ainda disse que nunca se desculpou por nenhuma de suas escolhas criativas ou por sua aparência e que não faria isso agora.