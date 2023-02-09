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Fogo no parquinho

Big fone tocará nesta quinta-feira no 'BBB 23' para levar 2 brothers ao paredão

A única forma de se livrar do paredão será na prova do líder, que também acontece nesta quinta; entenda a dinâmica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 09:03

Dois brothers irão ao paredão pelo Big Fone, nesta quinta no BBB23
Dois brothers irão ao paredão pelo Big Fone, nesta quinta no BBB23 Crédito: Globo/Paulo Belote
O big fone irá tocar pela segunda vez no "BBB 23" na manhã desta quinta-feira, 9. Desta vez, o participante que atender estará, automaticamente, no paredão. Além disso, o brother ou sister que sofrer essa consequência poderá indicar mais uma pessoa para disputar a berlinda.
O telefone irá tocar na casa às 11h46 desta quinta. A única forma de se safar da eliminação será por meio da prova do líder, que acontecerá à noite. De acordo com a dinâmica dessa semana, três pessoas serão vetadas da disputa pela liderança: um por Gustavo e um por cada sobrevivente do terceiro paredão, Gabriel e Cezar Black.
Vale lembrar que a última vez que o big fone tocou foi no sábado passado, dia 4. Na ocasião, Tina, que foi a última eliminada do programa, atendeu e indicou Gabriel Santana e Domitila Barros para a berlinda.

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