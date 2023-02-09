Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • RBD: MP do Rio abre investigação para apurar irregularidades na venda de ingressos
Inquérito

RBD: MP do Rio abre investigação para apurar irregularidades na venda de ingressos

Inquérito Civil vai investigar denúncias recebidas por meio da Ouvidoria do órgão; Eventim tem 30 dias para dar esclarecimentos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 09:27

Show do RBD em Acapulco, no México, em 2015
Show do RBD em Acapulco, no México, em 2015 Crédito: RBDfotos.org
O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma investigação para apurar se houve irregularidades na venda de ingressos para o show da banda mexicana RBD, que ocorrerá no dia 19 de novembro na capital fluminense. O Inquérito Civil foi aberto após denúncias recebidas pela Ouvidoria do órgão.
A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital quer saber se houve erros de sistema na compra de ingressos, conforme representações formuladas ao MP, gerando "o que gerou desorganização e desrespeito à ordem da fila de compra nas bilheterias físicas, localizadas na Jeunesse Arena, na Barra, além de tumulto generalizado".
O MP afirma que medidas judiciais e extrajudiciais podem ser aplicadas. "A portaria de instauração do Inquérito Civil relata que os fatos descritos são passíveis de investigação e repressão por meio das medidas judiciais e extrajudiciais, já que violariam direitos coletivos", pontua o órgão, por meio de nota.
A Eventim, empresa que administra a venda dos ingressos, será notificada pela instituição, que terá 30 dias para esclarecer as reclamações e, se for constatado que houve falha, os motivos que levaram "e, em caso positivo, os motivos que ocasionaram a desordem na venda dos bilhetes".
A instituição afirma que outros órgãos de fiscalização foram oficiados. "A Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj e o Procon também foram oficiados para que, no mesmo prazo, informem sobre a existência ou não de reclamação e/ou procedimento administrativo instaurado referente ao fato investigado", ressalta.
Em SP, o Procon já havia notificado a empresa que comercializa os ingressos e a deputada federal Erika Hilton pediu esclarecimentos sobre a venda das entradas ao show da banda, que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de novembro, e sobre um suposto esquema entre cambistas e a Eventim.

Veja Também

RBD: Fãs relatam confusão, fila ‘quilométrica’ e dificuldades para comprar ingressos em SP

Famosos não conseguem comprar ingressos para shows do RBD

RBD: Procon notifica Eventim após problemas na venda de show da banda em SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados