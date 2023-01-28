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Famosos não conseguem comprar ingressos para shows do RBD

Fãs famosos do RBD usaram as redes sociais para lamentar que não conseguiram comprar ingressos para os shows da banda no Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 09:51

Sucesso mexicano, RBD faz ação musical, com Rio e São Paulo incluídos
Fenômeno dos anos 2000, o RBD se apresenta no Brasil em três shows da turnê "Soy Rebelde Tour" Crédito: Acervo RBD
Fãs famosos do RBD usaram as redes sociais para lamentar que não conseguiram comprar ingressos para os shows da banda no Brasil. Eles se juntam a muitos anônimos que enfrentaram filas imensas em São Paulo e no Rio de Janeiro na tentativa de garantir seu tíquete para ver os ídolos - na Barra da Tijuca houve discussão e troca de socos.
A influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas postou um vídeo no Instagram mostrando a página de venda dos ingressos indicando que estão esgotados e uma folha com recortes antigos de fotos dos integrantes da banda.
"O que eu vou dizer para a jovem Camilla que já fez cartinha, que gastou caneta colorida de brilho, estragou os dentes comprando chiclete para ter figurinha de RBD. O que eu vou dizer para ela agora?", perguntou a influenciadora.
A atriz Giovanna Lancellotti comentou a publicação de Camilla dizendo que não conseguiu ingressos para o show. "Eu também! Anahí, corre aqui", escreveu a atriz marcando a integrante do RBD.
A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) alertou a influenciadora que serão abertas mais datas para vendas de ingressos. "Amiga, vai ter nova data de venda no dia 2 e 3 de fevereiro. Estamos ligadas", escreveu a deputada.
A cantora Pepita também reclamou da falta de ingressos no Twitter. "Já esgotou São Paulo? O meu [computador] carregou tudo e deu erro", tuitou. "É família, não vai ter a Dinda no show do RBD... estou devastada", escreveu a cantora, acrescentando a hashtag "Soy Rebelde Tour".
A venda de ingressos começou nesta sexta às 10h, nas bilheterias e no site oficial do evento. Fenômeno dos anos 2000, o RBD se apresenta no Brasil em três shows da turnê "Soy Rebelde Tour", nos dias 17 e 18 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo, e no dia 19 de novembro no Estádio Nilton Santos, no Rio.

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