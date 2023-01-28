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Alexandre Pires lança música com participação de Ferrugem

O cantor Alexandre Pires lançou o single Só Pra Ela, que é o terceiro do álbum/DVD Na Balsa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 09:47

Alexandre Pires
O cantor Alexandre Pires lançou o single Só Pra Ela Crédito: Reprodução/ Instagram @alexandrepires_
O cantor Alexandre Pires lançou o single Só Pra Ela, que é o terceiro do álbum/DVD Na Balsa. A canção já está disponível nas plataformas digitais e conta com a participação de Ferrugem
A música é um pagode poético e todo o material foi gravado no Rio de Janeiro durante a pandemia, contando com a participação de Maiara & Maraisa, Dilsinho, Tiee, Menos É Mais, além de Jorge, da dupla com Mateus.
Celebrando 33 anos de estrada, 21 álbuns gravados (incluindo os com o SPC) e mais de 20 milhões de discos vendidos, "Na Balsa" é o primeiro trabalho de inéditas de Alexandre Pires desde 2015.
"Na Balsa" tem oito novas composições, com samba e sertanejo. As novas músicas estão sendo lançadas gradualmente. Além das faixas já disponibilizadas, ainda serão apresentados os feats com Maiara & Maraisa, Dilsinho, Menos É Mais e mais uma solo inédita de Alexandre.

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