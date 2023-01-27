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RBD: Vendas gerais para turnê Soy Rebelde começam nesta sexta; veja como comprar

Grupo passará por São Paulo e Rio de Janeiro nos dias 17 e 19 de novembro; banda já anunciou show extra na capital paulista para o dia 18
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 10:04

Show do RBD em Acapulco, no México, em 2015
Show do RBD em Acapulco, no México, em 2015 Crédito: RBDfotos.org
Nesta sexta-feira, 27, às 10h no horário de Brasília, começam as vendas gerais para a turnê de reunião do grupo RBD. Chamada Soy Rebelde 2023, a tour passará por 26 cidades dos Estados Unidos, México e Brasil.
No Brasil, o grupo tem datas marcadas para São Paulo e Rio de Janeiro. O RBD se apresenta no dia 17 de novembro na capital paulista e no dia 19 na capital carioca. Mesmo antes do início das vendas para o público geral, a banda já anunciou um show extra para os paulistas, marcado para o dia 18.
Na sexta, porém, só será possível comprar ingressos para as primeiras apresentações. Veja como garantir seu lugar para ver o RBD de perto em cada cidade.

COMO COMPRAR INGRESSOS PARA O SHOW DO RBD EM SÃO PAULO

Em São Paulo, as apresentações do RBD ocorrem no Allianz Parque. Os preços variam entre R$ 210 (cadeira superior, meia-entrada) e R$ 850 (pista premium, inteira).
Os tickets podem ser adquiridos no site da Eventim com taxas ou na bilheteria oficial, localizada no Estádio do Pacaembu, sem taxas.
Presencialmente, as vendas serão abertas ao meio-dia. A fila será fechada às 17h e o atendimento seguirá com os clientes remanescentes ou até o esgotamento dos ingressos.
A partir do dia 31, os tickets poderão ser comprados diretamente no Allianz Parque, de terça a sábado, das 10h às 17h. As vendas neste dia, porém, dependem da disponibilidade de entradas.

SERVIÇO

  • RBD - YO SOY REBELDE 2023
  • DATA: Sexta, 17 de novembro
  • LOCAL: Allianz Parque
  • ABERTURA DOS PORTÕES: 16h
  • HORÁRIO: 21h
  • ENDEREÇO: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP
  • INGRESSOS: a partir de R$ 210
  • CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*
*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.
PREÇOS
  • CADEIRA SUPERIOR - R$ 210 meia entrada e R$ 420 inteira
  • PISTA - R$ 240 meia entrada e R$ 480 inteira
  • PISTA - R$ 240 meia entrada e R$ 480 inteira
  • CADEIRA INFERIOR - R$ 280 e R$ 560 inteira
  • PISTA PREMIUM - R$ 425 meia entrada e R$ 850 inteira

COMO COMPRAR INGRESSOS PARA O SHOW DO RBD NO RIO DE JANEIRO

As apresentações do RBD no Rio ocorrem no Estádio Nilton Santos. Os preços variam entre R$ 195 (cadeira superior oeste, meia-entrada) e R$ 850 (pista premium, inteira).
Os tickets podem ser adquiridos no site da Eventim com taxas ou na bilheteria oficial, localizada no Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, sem taxas.
Presencialmente, as vendas serão abertas ao meio-dia. A fila será fechada às 17h e o atendimento seguirá com os clientes remanescentes ou até o esgotamento dos ingressos.
RBD - YO SOY REBELDE 2023
  • DATA: Domingo, 19 de novembro
  • LOCAL: Estádio Nilton Santos
  • ABERTURA DOS PORTÕES: 16h
  • HORÁRIO: 21h
  • ENDEREÇO: R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ
  • INGRESSOS: a partir de R$ 195
  • CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*
*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.
PREÇOS
  • CADEIRA SUPERIOR OESTE - R$ 195 meia entrada e R$ 390 inteira
  • CADEIRA SUPERIOR LESTE - R$ 195 meia entrada e R$ 390 inteira
  • CADEIRA INFERIOR OESTE - R$ 270 meia entrada e R$ 540 inteira
  • CADEIRA INFERIOR LESTE - R$ 270 meia entrada e R$ 540 inteira
  • PISTA CADEIRA SUL - R$ 230 meia entrada e R$ 460 inteira
  • PISTA PREMIUM - R$ 425 meia entrada e R$ 850 inteira

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