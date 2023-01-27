RBD: Vendas gerais para turnê Soy Rebelde começam nesta sexta; veja como comprar

Show do RBD em Acapulco, no México, em 2015 Crédito: RBDfotos.org

Nesta sexta-feira, 27, às 10h no horário de Brasília, começam as vendas gerais para a turnê de reunião do grupo RBD. Chamada Soy Rebelde 2023, a tour passará por 26 cidades dos Estados Unidos, México e Brasil.

No Brasil, o grupo tem datas marcadas para São Paulo e Rio de Janeiro. O RBD se apresenta no dia 17 de novembro na capital paulista e no dia 19 na capital carioca. Mesmo antes do início das vendas para o público geral, a banda já anunciou um show extra para os paulistas, marcado para o dia 18.

Na sexta, porém, só será possível comprar ingressos para as primeiras apresentações. Veja como garantir seu lugar para ver o RBD de perto em cada cidade.

COMO COMPRAR INGRESSOS PARA O SHOW DO RBD EM SÃO PAULO

Em São Paulo, as apresentações do RBD ocorrem no Allianz Parque. Os preços variam entre R$ 210 (cadeira superior, meia-entrada) e R$ 850 (pista premium, inteira).

Os tickets podem ser adquiridos no site da Eventim com taxas ou na bilheteria oficial, localizada no Estádio do Pacaembu, sem taxas.

Presencialmente, as vendas serão abertas ao meio-dia. A fila será fechada às 17h e o atendimento seguirá com os clientes remanescentes ou até o esgotamento dos ingressos.

A partir do dia 31, os tickets poderão ser comprados diretamente no Allianz Parque, de terça a sábado, das 10h às 17h. As vendas neste dia, porém, dependem da disponibilidade de entradas.

SERVIÇO

RBD - YO SOY REBELDE 2023

DATA: Sexta, 17 de novembro

Sexta, 17 de novembro LOCAL: Allianz Parque

Allianz Parque ABERTURA DOS PORTÕES: 16h

16h HORÁRIO: 21h

21h ENDEREÇO: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP INGRESSOS: a partir de R$ 210

a partir de R$ 210 CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.* *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR - R$ 210 meia entrada e R$ 420 inteira



- R$ 210 meia entrada e R$ 420 inteira PISTA - R$ 240 meia entrada e R$ 480 inteira



- R$ 240 meia entrada e R$ 480 inteira PISTA - R$ 240 meia entrada e R$ 480 inteira



- R$ 240 meia entrada e R$ 480 inteira CADEIRA INFERIOR - R$ 280 e R$ 560 inteira

- R$ 280 e R$ 560 inteira PISTA PREMIUM - R$ 425 meia entrada e R$ 850 inteira

COMO COMPRAR INGRESSOS PARA O SHOW DO RBD NO RIO DE JANEIRO

As apresentações do RBD no Rio ocorrem no Estádio Nilton Santos. Os preços variam entre R$ 195 (cadeira superior oeste, meia-entrada) e R$ 850 (pista premium, inteira).

Os tickets podem ser adquiridos no site da Eventim com taxas ou na bilheteria oficial, localizada no Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, sem taxas.

Presencialmente, as vendas serão abertas ao meio-dia. A fila será fechada às 17h e o atendimento seguirá com os clientes remanescentes ou até o esgotamento dos ingressos.

RBD - YO SOY REBELDE 2023

DATA : Domingo, 19 de novembro

: Domingo, 19 de novembro LOCAL : Estádio Nilton Santos

: Estádio Nilton Santos ABERTURA DOS PORTÕES : 16h

: 16h HORÁRIO : 21h

: 21h ENDEREÇO : R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ

: R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ INGRESSOS : a partir de R$ 195

: a partir de R$ 195 CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.* *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

