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Luto

Mãe de Sonia Abrão morre e apresentadora lamenta: "Valeu ser sua filha em cada minuto"

Jornalista postou foto da mãe nas redes sociais; causa da morte não foi divulgada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 17:52

Sonia Abrão lamentou a morte da mãe, Cecília, pelas redes sociais
Sonia Abrão lamentou a morte da mãe, Cecília, pelas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram
A apresentadora Sonia Abrão perdeu a mãe nesta quarta-feira, 25. Cecília Abrão morreu aos 84 anos, mas a causa da morte não foi divulgada. Nas redes sociais, a jornalista da Rede TV! confirmou a morte.
"Adeus, mamis! Valeu ser sua filha em cada minuto da minha vida!", escreveu a apresentadora do "A Tarde É Sua". No ano passado, a mãe de Sonia já havia sofrido uma queda em casa e a apresentadora vinha cuidando de Cecília.
Os companheiros de emissora também escreveram mensagens de apoio. "Meus sentimentos, Sônia. Te mandando todo o amor do mundo e força em minhas orações aqui", escreveu Fefito. "Meus sentimentos, Soninha e Elias. Deus conforte o seu coração", registrou Flavia Noronha, ambos apresentadores do TV Fama.
"Eu só quero dizer que te amo e que estou aqui. Eu amava sua mãezinha. Sempre ia na porta me receber", comentou a cantora Simony.

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