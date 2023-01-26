Mãe de Sonia Abrão morre e apresentadora lamenta: "Valeu ser sua filha em cada minuto"

Sonia Abrão lamentou a morte da mãe, Cecília, pelas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Sonia Abrão perdeu a mãe nesta quarta-feira, 25. Cecília Abrão morreu aos 84 anos, mas a causa da morte não foi divulgada. Nas redes sociais, a jornalista da Rede TV! confirmou a morte.

"Adeus, mamis! Valeu ser sua filha em cada minuto da minha vida!", escreveu a apresentadora do "A Tarde É Sua". No ano passado, a mãe de Sonia já havia sofrido uma queda em casa e a apresentadora vinha cuidando de Cecília.

Os companheiros de emissora também escreveram mensagens de apoio. "Meus sentimentos, Sônia. Te mandando todo o amor do mundo e força em minhas orações aqui", escreveu Fefito. "Meus sentimentos, Soninha e Elias. Deus conforte o seu coração", registrou Flavia Noronha, ambos apresentadores do TV Fama.