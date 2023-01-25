Sônia Abrão diz que Ana Maria teria sido amante do atual namorado: "Estão há dez meses juntos"

Sonia Abrão alfineta novo relacionamento de Ana Maria Braga Crédito: Divulgação/Chico Audi e TV Globo

A apresentadora Ana Maria Braga está nos assuntos mais comentados da semana após publicar uma foto ao lado de seu namorado e familiares nas redes sociais. Segundo a apresentadora Sonia Abrão, do "A Tarde É Sua", da Rede TV!, esse relacionamento é recheado de polêmicas e inclusive, baseado em um adultério. Ao comentar sobre o assunto, Sonia não poupou as palavras e rasgou o verbo.

A apresentadora aproveitou o assunto para recordar burburinhos do passado sobre os pombinhos. "Esse cara é o daquela época que saíram aquelas notas e deram a maior confusão, pois ele seria comprometido e que a esposa teria batido até no camarim da Ana Maria para tirar satisfação. Lembram disso? Foi um escândalo que abafaram rapidamente na época, mas, nem por isso eles tinham se separado", contou Abrão.

Revoltada, a âncora do "A Tarde É Sua" disse: "Só o romance foi abafado, mas agora se sabe que eles estão há dez meses juntos. Agora ela resolveu assumir esse relacionamento".

A apresentadora Ana Maria Braga e seu novo namorado, o jornalista Fábio Arruda Crédito: Instagram/@anamariabragaoficial

Alessandro Lo-Bianco, jornalista da Rede TV!, completou o bafafá alegando que Fábio Arruda (o atual affair de Ana Maria) abandonou sua vida profissional para ficar com a global. "Ele largou tudo (trabalho) e agora só está com a equipe da Ana, cuidando dos bastidores. Ele já faz a agenda da apresentadora e até cuida das redes sociais", reforçou.

Sonia logo deu sua opinião polêmica sobre a pauta. "Isso não dá certo! Tem 10 meses esse relacionamento e o caminho já está desimpedido mesmo… (A Ana Maria) Não está com muita sorte no trabalho, mas, no amor, está rolando muito bem. Acorda, menina! Acorda! Ela realmente é uma incansável no amor. A Ana Maria já passou por diversas experiências, deu a volta por cima, vive novas histórias e é aí que está a força de Ana Maria Braga", afirmou a apresentadora da Rede TV!.