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Confusão

Maisa agradece apoio de amigos e fãs após ser chamada de chata por Sonia Abrão

"Nem sei como retribuir", disse a atriz e apresentadora após sofrer ataques da jornalista da RedeTV!
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 09:56

Depois de ser chamada de chata por Sonia Abrão no "A Tarde É Sua" (RedeTV!), Maisa (20) resolveu se pronunciar. Sonia a criticou e também a chamou de antipática em comentário sobre uma suposta apresentação dela no "Vídeo Show" em 2023.
A atriz Maisa Silva e os pais foram diagnosticados com Covid-19
Maisa Silva rebateu os ataques que recebeu de Sônia Abrão Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Pelas redes sociais, Maisa começou dizendo que tem tido um ano incrível. "Gente, esse ano está sendo simplesmente o ano mais feliz da minha vida. E não é um feliz planejado, sabe? Porque tem uns anos que a gente se organiza pra que funcione, e esse ano está sendo na base do descubra", começou.
Na sequência, sem citar nomes, agradeceu. "Quero agradecer a vocês pelo carinho, eu também estou recebendo muitas mensagens positivas de colegas de trabalho e de fãs. Não pelos motivos que eu queria, porém eu sei que é tudo de coração e nem sei como retribuir", emendou.
Não é a primeira vez que Sonia Abrão discute publicamente com artistas. Recentemente, ela teve problemas com Gkay. A influenciadora chegou a ser entrevistada por um repórter do programa e chamou o "A Tarde É Sua" de "merda". Em resposta, Sonia disse que não se rebaixaria ao nível dela.
A bronca dela tem base na repercussão do que Abrão disse da Farofa da Gkay. Em programas anteriores, a apresentadora chegou a criticar o fato de ela ter gastado milhões no evento num momento pandêmico e com tanta gente passando necessidades.

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