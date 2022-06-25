Maisa agradece apoio de amigos e fãs após ser chamada de chata por Sonia Abrão

Depois de ser chamada de chata por Sonia Abrão no "A Tarde É Sua" (RedeTV!), Maisa (20) resolveu se pronunciar. Sonia a criticou e também a chamou de antipática em comentário sobre uma suposta apresentação dela no "Vídeo Show" em 2023.

Maisa Silva rebateu os ataques que recebeu de Sônia Abrão Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

Pelas redes sociais, Maisa começou dizendo que tem tido um ano incrível. "Gente, esse ano está sendo simplesmente o ano mais feliz da minha vida. E não é um feliz planejado, sabe? Porque tem uns anos que a gente se organiza pra que funcione, e esse ano está sendo na base do descubra", começou.

Na sequência, sem citar nomes, agradeceu. "Quero agradecer a vocês pelo carinho, eu também estou recebendo muitas mensagens positivas de colegas de trabalho e de fãs. Não pelos motivos que eu queria, porém eu sei que é tudo de coração e nem sei como retribuir", emendou.

Não é a primeira vez que Sonia Abrão discute publicamente com artistas. Recentemente, ela teve problemas com Gkay. A influenciadora chegou a ser entrevistada por um repórter do programa e chamou o "A Tarde É Sua" de "merda". Em resposta, Sonia disse que não se rebaixaria ao nível dela.