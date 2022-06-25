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Luva de Pedreiro: ex-"BBB" oferece ajuda ao influenciador

"Faço o projeto da sua casa de graça", escreveu Felipe Prior, que é arquiteto, nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 09:40

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, no campo de terra batida no Sertão baiano para o
Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro: ajuda após ter problemas financeiros Crédito: Henrique Arcoverde/Globo
O ex-"BBB" Felipe Prior usou suas redes sociais para oferecer ajuda ao influenciador digital Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, que nos últimos dias comoveu a internet ao publicar um desabafo em que se dizia desiludido com os rumos da carreira e anunciava uma pausa em suas postagens.
"Ô, Luva! Eu sou arquiteto, você manja, né? Se tu quiser, faço o projeto da sua casa. De graça, mano! É nós! Sou arquiteto e me comprometo a fazer, tá bom?", disse Prior nos stories do Instagram. Ele ainda afirmou que não tem intenção de se promover. "É só a gente trocar ideia no direct, é só falar: 'Quero ter a casa feita pelo Prior'. Faço, não é para aparecer, está ligado! O projeto eu faço, tá bom? Pode deixar!".
O ex-BBB Felipe Prior
O ex-BBB Felipe Prior ofereceu ajuda ao influencer pelas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @felipeprior
Apesar de ter virado um fenômeno na web (são 14 milhões de seguidores só no Instagram), Luva de Pedreiro está com as contas bancárias zeradas e continua morando numa casinha humilde na cidade de Quijingue, no interior da Bahia. Seu empresário, Allan Jesus, por outro lado, negociava no início de junho a compra de um apartamento num condomínio de luxo da Barra da Tijuca, no Rio.
Segundo reportagem do SBT, Allan estaria disposto a pagar R$ 8 milhões e tinha pressa em fechar o contrato. Após anunciar que "daria um tempo" em suas publicações, Luva de Pedreiro apagou de suas redes todas as referências ao empresário, que nega qualquer irregularidade na gestão dos negócios e da carreira do influenciador.

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