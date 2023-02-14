Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Hit do Carnaval?

Pedro Sampaio lança música com Bonde das Maravilhas para o Carnaval

‘Ensaio das Maravilhas’ está disponível nas plataformas de áudio e no YouTube e promete ser um dos hits do carnaval deste ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 08:53

Pedro Sampaio lança música com Bonde das Maravilhas
Pedro Sampaio lança música com Bonde das Maravilhas Crédito: Instagram/@pedrosampaio
O DJ Pedro Sampaio, conhecido por emplacar diversos hits, lançou a música Ensaio das Maravilhas, com participação do Bonde das Maravilhas, um grupo de funk do Rio de Janeiro, no domingo, 12.
O vídeo já tem 120 mil visualizações no YouTube e pouco mais de 1 milhão no Twitter, onde o DJ fez o anúncio do lançamento. "Saiu! Ensaio das Maravilhas. Começou o carnaval". A música promete ser um dos hits do carnaval deste ano.
O grupo de jovens ficou conhecido por fazer um passo chamado "quadradinho". Elas já fizeram parcerias com diversos cantores e DJs. A música está disponível nas plataformas de áudio e no YouTube.

Veja Também

Trailer de novo 'The Flash' revela retorno de Michael Keaton como Batman

Luana Piovani chora ao falar do filho: 'Instruído para apunhalar a própria mãe'

Rainha da Boa Vista, Thalita Zampirolli comandará bateria e camarote na Sapucaí

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados