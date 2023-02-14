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De volta às telonas

Trailer de novo 'The Flash' revela retorno de Michael Keaton como Batman

Novo filme da DC também tem o retorno de Ben Affleck revivendo seu papel de Bruce Wayne
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 08:35

Vem aí! Trailer de 'The Flash' com Ezra Miller revela retorno de Michael Keaton como Batman
Vem aí! Trailer de 'The Flash' com Ezra Miller revela retorno de Michael Keaton como Batman Crédito: DC Films
Além da apresentação de Rihanna, o intervalo do Super Bowl no último domingo, 12, contou com a exibição do primeiro trailer do novo filme The Flash, que tem Ezra Miller dando vida ao herói. O vídeo também mostra a volta de Michael Keaton revivendo o papel de Batman, que interpretou nos filmes da era Tim Burton.
O filme The Flash, dirigido por Andy Muschietti, é inspirado nos acontecimentos dos quadrinhos Flashpoint, de 2011. Neles, o Velocista Escarlate se move tão rápido que muda a linha do tempo, criando uma realidade alternativa.
Keaton não é o único a revisitar seu personagem. Ben Affleck, que também já interpretou o homem-morcego em outros filmes da DC também está de volta. Sasha Calle também estrela como Supergirl
Na história do filme, Barry Allen usa seus poderes para viajar no tempo numa tentativa de mudar os eventos do passado e salvar sua mãe. No entanto, sua decisão faz com que o futuro seja alterado e Barry fica preso em uma realidade em que o General Zod está de volta, ameaçando o planeta, que não tem super-heróis para salvar, a não ser um Batman aposentado e um Super Homem que está aprisionado.
The Flash tem estreia prevista para 16 de junho.

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