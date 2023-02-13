Bloco de Wanessa Camargo é interrompido pela polícia e termina antes do planejado

Bloco de Wanessa Camargo é impedido de continuar percurso por causa de um pneu careca Crédito: Instagram/@wanessa

O que era para ser mais um domingo de apresentações de blocos pré-carnaval acabou longe do imaginado por Wanessa Camargo. O bloco Xainirô da cantora foi interrompido pela polícia de São Paulo ontem (12) e a apresentação finalizada 1h30 antes do planejado.

Pelas redes sociais, Wanessa agradeceu a presença do público e explicou que não conseguiu completar o percurso por causa de um pneu careca do trio elétrico.

"A gente estava no meio do bloco com mais três convidados para participar. Tinha mais uma hora e meia de show, pelo menos. A polícia, infelizmente, veio e mandou a gente parar o trio de qualquer maneira. Deixou a gente fazer uma última música e a gente teve que se despedir. Sendo que nosso trio estava indevido e não podia ter saído", contou nos stories.

Ao justificar o motivo, a cantora apontou que no dia anterior o trio elétrico saiu nas mesmas condições e o bloco não foi interrompido.

"Só que esse mesmo trio que está aqui hoje com a gente, saiu e fez outro percurso de bloco de rua ontem, da mesma forma. A causa foi que o nosso pneu não estava apto a sair hoje, o pneu do nosso trio estava careca. Nós corremos atrás de trocar esse pneu, não deu tempo. Só que esse mesmo pneu careca, teve permissão para sair ontem e fazer o percurso. Então, assim, a gente não entendeu como e porquê. Porque se a gente soubesse, se ele tivesse sido ontem avisado que deveria trocar, a gente teria tempo hábil para fazer a troca hoje e estar fazendo o nosso show completo, nosso bloco completo ", explicou.

Wanessa finalizou pedindo desculpas ao público e aos artistas convidados e se dizendo constrangida pelo ocorrido. "Fica a minha crítica. Isso não é legal. Fica um constrangimento para mim (...) Peço desculpas, realmente fugiu do meu controle mas eu agradeço muito pelo que a gente pode fazer aqui, foi lindo e maravilhoso. Muita gratidão a vocês", disse. "Vamos melhorar, Brasil, pelo amor de Deus", encerrou.