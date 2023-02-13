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Novos filmes

'Toy Story' e 'Frozen' vão ganhar sequências

Investimento vem após o sucesso de ‘Avatar: O Caminho da Água’ e ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’; ainda não há detalhes sobre o enredo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 10:00

Disney prepara sequências para ‘Frozen’ e ‘Toy Story’
Disney prepara sequências para ‘Frozen’ e ‘Toy Story’ Crédito: Pixar
A Disney está trabalhando nas sequências de Toy Story, Frozen e Zootopia, três grandes sucessos ainda sem data de estreia definida, enquanto a potência do entretenimento tenta se firmar sob o comando do recém-retornado CEO Bob Iger. A Walt Disney Co. está passando por uma "transformação estratégica", disse Iger na quarta, 8.
Isso inclui 7 mil demissões anunciadas na semana passada e um foco renovado nas principais marcas e franquias.

RESULTADOS

Iger, que voltou como CEO em novembro, anunciou os planos para os novos filmes em teleconferência de resultados do primeiro trimestre da Disney na semana passada. A Disney detém as marcas Star Wars, Marvel e Pixar.
Seu último filme da Marvel, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, está previsto para estrear dia 16 no Brasil.
A empresa de Burbank, Califórnia, anunciou em comunicado que quer garantir que os executivos encarregados da criação de conteúdo tenham uma palavra de destaque sobre quais filmes, programas de TV ou outros conteúdos produzir, bem como o marketing e distribuição desses produtos.
Toy Story é uma franquia de filmes de longa data da Disney. O filme original, que foi o primeiro longa de animação por computador e o primeiro longa da Pixar, foi lançado em 1995.
Recebeu o prêmio Special Achievement Academy Award em 1996, já que não havia categoria de melhor longa de animação no Oscar da época.
A sequência mais recente, Toy Story 4, lançada em 2019, ganhou dois Oscars de animação em 2020, tornando-se a primeira franquia a conseguir isso. O antecessor Toy Story 3 ganhou o Oscar de animação em 2011.
Já Frozen: Uma Aventura Congelante foi lançado em 2013 e ganhou o Oscar de longa de animação em 2014. A sequência, Frozen 2, estreou nos cinemas em 2019.
A Disney faturou cerca de US$ 13 bilhões em bilheteria mundial em 2019, ajudada por uma forte lista de filmes que incluíam Toy Story 4, Frozen II, Vingadores: Ultimato e outros.
Ao contrário de Toy Story e Frozen, Zootopia ainda não teve uma sequência. O filme original foi lançado em 2016 e ganhou o Oscar de melhor filme de animação em 2017.

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