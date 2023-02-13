Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Em breve nos encontraremos"

Preta Gil relembra Bloco da Preta e promete 'Carnaval da Cura' para 2024

Cantora cancelou sua participação no carnaval de 2023 para se dedicar ao tratamento contra o câncer no intestino
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 09:22

Publicação no instagram relembra Bloco da Preta Gil em 2018, no Rio de Janeiro
Publicação no instagram relembra Bloco da Preta Gil em 2018, no Rio de Janeiro Crédito: Instagram/@blocodapreta
Em publicação no Instagram, Preta Gil relembrou a trajetória do Bloco da Preta, que desfilaria neste domingo, 12, no Rio de Janeiro. No início do mês, a cantora anunciou que não comandaria a folia neste ano para se dedicar integralmente ao tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em janeiro.
"Hoje, a essa hora, estaríamos abrindo nosso Carnaval com o tradicional desfile do Bloco da Preta, no Rio de Janeiro, cidade onde o Bloco foi fundado e desfilou pela primeira vez em 2010. Mas, por um motivo inesperado de força maior, nosso gigante não vai tomar conta das ruas esse ano. Aguardo todos no próximo para celebrar a vida no Carnaval da Cura, pois serão 15 anos de Bloco da Preta! Em breve nos encontraremos! Amo vocês!", escreveu a artista.

CARINHO

Preta Gil recebeu o apoio e mensagens de carinho nos comentários da publicação. "Conte comigo. Vai ser lindo. E, até lá, muita energia boa pra você estar logo cem por cento", desejou a apresentadora Fátima Bernardes.
A cantora e atriz Ella Fernanda contou sua história com o Bloco da Preta. "Eu me lembro que eu era da igreja, "proibida" de curtir carnaval, e eu ficava só admirando pela TV as matérias, admirando Carolina Dieckmann e outras musas no trio contigo. Quando comecei a curtir, veio a pandemia", disse ela.
Falando em Carolina Dieckmann, a atriz que está no ar em Vai na Fé, deixou seu recado para amiga. "Meu amor da minha vida, eu estou com você pra tudo. Voltaremos pra comemorar a sua cura."

Veja Também

Mc Guimê, Paula, Bruno e Amanda disputam o quarto Paredão do 'BBB 23'

Nasce Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

Bloco de Claudia Leitte tem queda de árvore e cantora agarrada após invasão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados